El CE Manresa debutarà en la Segona RFEF al camp del filial del València

Feia setmanes que es coneixien els rivals però no el calendari. La Federació Espanyola de Futbol va complir ahir aquest tràmit i els jugadors, tècnics, directius i aficionats del Centre d’Esports Manresa ja saben en quin ordre s’enfrontaran als altres disset equips del grup 3 de la Segona RFEF, la categoria més alta en què mai haurà participat el club bagenc. Els de Ferran Costa debutaran a Paterna, a la ciutat esportiva del València, per enfrontar-se al filial de l’històric club llevantí en la jornada inaugural del 3 i el 4 de setembre.

Acostumat a veure’s les cares només amb equips catalans, en la temporada 2022-23 el Manresa es desplaçarà a altres camps del país però també a localitats de l’Aragó, el País Valencià i les illes Balears. El primer desplaçament serà per jugar contra el València Mestalla, el primer cap de setmana de setembre –en horari encara per confirmar– i el primer partit a la nova categoria que els seguidors blanc-i-vermells podran gaudir al Congost tindrà per oponent l’SCR Penya Esportiva de Santa Eulàlia del Riu (Eivissa). Precisament, en la tercera jornada, a mig setembre, el Manresa anirà cap a les illes per visitar el Formentera. Una oportunitat llaminera per viatjar a un dels destins icònics de les Balears.

La propera temporada serà especial perquè la Copa del Món de Qatar se celebrarà al final de la tardor, a causa de les altes temperatures estiuenques al golf Pèrsic. Les lligues s’aturaran, però en el cas espanyol només ho farà la Primera Divisió, ni tan sols la Segona Divisió perdrà el ritme pel campionat de seleccions.

La Segona RFEF pararà en dues ocasions. El 12 i 13 de novembre, per a la disputa de la primera ronda de la Copa del Rei, en la qual hi serà el Manresa, i per les vacances nadalenques, ja que la jornada 15 es farà els dies 17 i 18 de desembre –aquell diumenge es jugarà la final del Mundial– i la 16 després de Reis. Com a anècdota, el 2023 Sant Jordi serà en diumenge i aquell dia tocaria un Manresa-Prat.

Els blanc-i-vermells busquen la final del Torneig Històrics avui contra el Sant Andreu

L’equip de Ferran Costa disputa avui (20 h) la semifinal del Torneig Històrics contra la UE Sant Andreu al Municipal del Guinardó de Barcelona. Sants i Terrassa buscaran l’altra plaça per a la final de diumenge, dues hores abans.

A més de les baixes ja conegudes de Joel Priego i Aleix Díaz, els blanc-i-vermells també tindran les absències del migcentre Uri Pérez i del central Joan Castanyer, que ja no van jugar el triangular de dijous en el debut de l’Històrics.

Ahir es va saber que Uri Pérez, que es va sotmetre a una ressonància magnètica dimecres, té un despreniment a la zona cartilaginosa del genoll dret que l’obligarà a passar pel quiròfan i que el tindrà de baixa entre tres i sis mesos. El martorellenc es va lesionar en el primer amistós de la pretemporada a Tona contra el Cornellà.

Joan Castanyer ha tingut els últims dies molèsties al turmell que el va tenir apartat dels terrenys de joc tota la temporada passada. Per descartar que se li hagi reproduït l’edema ossi, dilluns se sotmetrà a una ressonància magnètica.