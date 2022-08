L’experimentat davanter centre Óscar Uroz, el mig centre defensiu Marcel Bellido i el jove central esquerrà Álvaro Riera són les tres últimes incorporacions del FC Pirinaica per afrontar l’exercici de l’estrena dels vermells a Primera Catalana. El surienc Óscar Uroz (30 anys, 1,92 m) és el fitxatge més remarcable que ha segellat el conjunt manresà aquest estiu.

El davanter bagenc acumula un bagatge de més de deu temporades a cavall de la Tercera Divisió i de la Primera Catalana. Des del setembre del 2013 fins als primers mesos del 2018, Óscar Uroz va defensar de forma reeixida les samarretes del FC Santboià, AEC Manlleu, CE Júpiter i UE Castelldefels a la quarta categoria del futbol estatal i, després de contribuir al retorn de la UE Rubí a Primera Catalana (segona meitat del curs esportiu 2017-18), es va assentar en aquesta categoria. El seu millor exercici com a golejador va ser la temporada 2018-19, quan va marcar 10 gols en 21 partits jugats amb l’equip rubinenc. El davanter surienc aterra al FC Pirinaica procedent del CF Mollet UE per complementar la destresa de Felipe Guerrero i la gosadia de Sergi Vilalta.

El mig centre Marcel Bellido, de 23 anys, ha estat un dels puntals del CF Solsona els dos darrers exercicis. Aquest últim curs esportiu, Marcel Bellido ha pres part en tots els partits de lliga jugats pels escapulats (2.320 minuts), 26 dels quals com a titular i ha marcat quatre gols. Per la seva banda, el central Álvaro Riera, de 19 anys, aterra a l’equip dirigit per Eladi Gallego després de tancar la seva etapa formativa al juvenil de la Unió Atlètica d’Horta (Preferent Juvenil). Aquests tres fitxatges s’afegeixen als ja coneguts del mig centre o central Marcos Garrido (FC Vic Riuprimer), del mig centre organitzador Pau Quintana (UE Calaf), de l’incisiu interior Marc Díaz (CF Solsona) i del mitja punta Jesús Peñarrubia (CF Martorell).

D’altra banda, la determinació del central Jordi Prat d’aportar la seva expertesa a la defensa vermella la propera temporada eleva fins a quinze el nombre de futbolistes que van assolir l’ascens i que continuaran a l’equip. Aquesta xifra encara es podria incrementar si els veterans Axier Sebastián (mig centre) i Rubén Epitié Dyowe (davanter) entomen el repte de mantenir-se en actiu un exercici més. Els porters Dani del Río i Marc Armengol; els defenses David Cabezas, Camilo Vinasco, Marc Ávila, Matthew Rodríguez i José María Zájara; els migcampistes Rubén González, David Duque, Ignasi Carmona i Baptiste; i els davanters Toni Castaño, Felipe Guerrero i Sergi Vilalta ja havien certificat la seva renovació amb anterioritat.

Finalment, la decisió de penjar les botes del central Xavi Martos, amb la finalitat d’integrar-se al cos tècnic encapçalat per Eladi Gallego, la tornada a Lleida del porter Marc González i la reincorporació al filial del central Óscar Lariño fan pujar fins a sis la relació de baixes que va obrir l’extrem o interior dret Iván Marcuello (per haver de fixar la seva residència temporalment a Cadis pels estudis) i els veterans davanters Carlos Pérez Carlitos i Christian Anitua, que han optat per retirar-se. Els vermells faran el primer entrenament de pretemporada el proper dijous, 18 d’agost.