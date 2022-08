La trajectòria excel·lent de l’atleta bagenca Meritxell Soler no ha passat desapercebuda per la firma de roba esportiva Puma, que l’ha fitxat amb un contracte professional fins al 31 de desembre del 2024. L’acord, però, no impedeix que l’actual campiona estatal de mitja marató continuï vestint la samarreta blanc-i-vermella de l’Avinent Manresa en els campionats de Catalunya i d’Espanya –ja sigui en cros, ruta o pista– i en les competicions de lliga, tant catalana com estatal.

«Puma no té equip a Espanya com sí que el tenen altres marques, i per això podré continuar corrent amb l’Avinent en les competicions en les quals ho has de fer amb la llicència d’un club», explica Soler, actualment de vacances després d’una llarga i reeixida temporada en la qual es va consolidar en l’elit estatal de les curses de ruta. L’acord amb la marca alemanya té una vigència de dos anys i mig i proporcionarà a la corredora l’estabilitat econòmica que sempre dona una remuneració.

A més, la santjoanenca opina que el contracte amb Puma li obrirà portes «ja sigui per córrer a Espanya o a l’estranger». I presentar-se com a atleta professional de la firma també li pot servir per trobar més patrocinadors en altres, aspectes com la suplementació.

L’atleta de Sant Joan de Vilatorrada va assolir un dels grans èxits de la seva carrera el mes de gener passat a Sevilla en guanyar la Mitja Marató amb un notable temps d’1.10.36 que va significar una nova plusmarca catalana de la distància. Habitual en els podis de curses populars catalanes com la dels Bombers i la Mercè, Soler ha destacat també en les proves de fons en pista, i fa un parell de mesos va establir un nou rècord personal en els 10.000 metres fent un registre de 32.54.28 en el transcurs de la Copa d’Europa.

El futur més immediat de Meritxell Soler no és, però, sobre el sintètic sinó a l’asfalt. La santjoanenca començarà aviat a preparar el seu debut a la marató, previst per al 19 de febrer a Sevilla. «És el gran objectiu», reconeix la corredora, pendent de definir el calendari quan torni del període vacacional de què està gaudint a hores d’ara.

En el plàning hi haurà segurament la participació en la Cursa dels Bombers –on defensarà la corona assolida l’octubre de l’any passat–, i no hi faltarà la presència al Campionat de Catalunya de 10 km en ruta que se celebrarà el 16 d’octubre pels carrers de Manresa. «He de veure si aniré a la Behobia-Sant Sebastià –emblemàtica cursa de 20 km que es fa el 13 de novembre– i també m’agradaria disputar una mitja abans de la marató», afegeix Soler.