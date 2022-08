Immillorable cap de setmana a Hongria per al pilot surienc Josep Garcia, que es va imposar en les dues jornades del sisè i penúltim gran premi del campionat d’EnduroGP de la present temporada. «No em puc creure que hagi guanyat els dos dies, em sento molt bé per aquest fet», va reconèixer el jove corredor, que amb aquesta actuació s’enfila a la tercera plaça de la classificació general. La darrera cita del certamen tindrà lloc els dies 15 i 16 d’octubre amb motiu del Gran Premi d’Alemanya.

En un ambient sec i calorós, Josep Garcia va confirmar les bones impressions que va donar el cap de setmana passat a Eslovàquia, on retornava a la competició un mes després de passar pel quiròfan i haver-se perdut la prova de Portugal. En el traçat de Zalaegerszeg, el surienc va dominar el primer dia enmig d’una dura batalla entre diversos pilots, i l’endemà va vèncer amb molta autoritat, marcant el millor cronòmetre en sis de les dotze especials.

El pilot bagenc va reconèixer ahir que «estava una mica nerviós» abans d’afrontar el bloc de dos grans premis d’Eslovàquia i Hongria perquè sortia d’una lesió. Un neguit sobre les seves possibilitats que va superar «amb molta ajuda del meu equip, la meva família i els amics».

En la primera jornada es va registrar una extraordinària competivitat entre diferents pilots. Garcia va començar a obrir forat a la segona volta juntament amb Andrea Verona i Will Ruprecht, els dos pilots que lluiten pel títol mundial. Per darrere, Holcombe, Salvini, Watson, McCanney, Milner i Magain perdien pistonada, però hi havia pocs segons de marge i el podi era incert.

En la penúltima volta, però, el surienc va anar agafant avantatge, i Ruprecht, que estava cedint, va tenir la mala sort de veure com la seva TM s’aturava al mig de l’Enduro Test en la quarta volta. Watson va pujar a la segona posició, quedant a gairebé vint segons de Garcia, que, un cop traspassada la línia de meta, ja manifestava la seva sorpresa pel triomf perquè, per a ell, abans d’Eslovàquia, ja era important ser a la sortida.

Emotiu triomf de Jaume Betriu

D’altra banda, en aquesta jornada inicial, el pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu va obtenir la seva primera victòria de la temporada a la categoria d’Enduro 3. Una fita molt emotiva per al corredor de l’Alt Urgell en una temporada que va començar amb mal peu: dies abans de l’inici del Mundial, a l’abril, es va fracturar quatre costelles i no va poder tornar a les pistes fins a finals de juny amb motiu del Gran Premi d’Itàlia, tercera prova del campionat.

En la segona jornada, Josep Garcia es va mostrar intractable i va tornar al graó més alt del podi es va imposar en la meitat dels dotze trams especials. Betriu, per la seva part, va finalitzar en quarta posició d’Enduro 3. El Mundial s’atura ara fins a l’octubre, i a finals de mes es disputaran els Sis Dies.