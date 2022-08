L’exjugadora Tania Pérez torna al Cadí La Seu per formar part de l’staff tècnic que dirigeix el nou inquilí de la banqueta, Jordi Acero. Després de formar part de la plantilla pirinenca del 2011 al 2017, la segona etapa de la barcelonina al club serà en la condició de preparadora física.

Amb el comiat de Bernat Canut i l’arribada de Jordi Acero, s’ha renovat l’equip tècnic de l’equip que la temporada passada va arribar a les semifinals de la Lliga Endesa. Tania Pérez serà la nova preparadora física exercint un rol diferent al que va protagonitzar fins al 2021, quan amb 29 anys es haver de retirar a causa d’una lesió.

L’exjugadora va arribar a La Seu el 2011 procedent del Sagrat Cor de Sarrià de la Lliga Femenina 2. Després d’estar sis anys al Cadí, Pérez va recalar al Sleza Wroclaw polonès, el Mann Filter Saragossa i l’Araski, on hi va ser dos anys abans de plegar veles.

«Estic molt contenta i il·lusionada per afrontar aquest nou repte i fer -ho a casa», va explicar als mitjans del club. «Per mi, és un repte fer un canvi de xip de jugadora a membre de l’staff, però tinc ganes de viure-ho des d’una altra perspectiva i sento que puc aportar la meva experiència també com a jugadora», va afegir.

De la temporada passada, un cop coneguda la baixa de l’entrenador Bernat Canut, també causa baixa Xavi Miñambres: deixa de ser el segon tècnic del primer equip, càrrec que va exercir durant quatre temporades, i passa a fer les funcions de nou coordinador de la base del club. Xevi Calm, en canvi, continuarà essent el fisioterapeuta de la plantilla.

Per la seva part, el gracienc Bernat Elias passarà a ser l’ajudant de Jordi Acero. Amb una experiència de més vint anys a les banquetes, es va iniciar a la Salle Gràcia i, posteriorment, va estar nou temporades al CB Cornellà i, aleshores, va anar a fer d’entrenador ajudant al Svendborg Rabbits danès i a la selecció sub-16. El 2017 va fitxar com a primer entrenador de l’Alvik Basket, i l’any següent va fer cap al Södertälje Kings, on va guanyar la Lliga del 2019 i va disputar la FIBA Europe Cup del 2020. Amb la pandèmia, Elias va tornar a Catalunya i va ser el director tècnic del Casal Vilafranca fins el curs passat.