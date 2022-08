El Club Gimnàstic encara el tercer assalt consecutiu a la Divisió d’Honor Juvenil

L’objectiu prioritari del juvenil A del Club Gimnàstic de Manresa és completar la formació dels futbolistes escapulats per tal que puguin nodrir la plantilla del FC Andorra (Lliga Smartbank), l’altre conjunt que pertany a l’empresa Kosmos Football. Sens dubte, però, el millor escenari per desenvolupar aquesta tasca és militar a la Divisió d’Honor Juvenil, la màxima categoria estatal.

Per això, els tècnics i jugadors de la nau capitana del Club Gimnàstic de Manresa van iniciar ahir els entrenaments de pretemporada, al Gimnàstic Parc, amb un doble desafiament: optimitzar les capacitats físiques, tècniques i tàctiques dels futbolistes i competir per segellar l’ascens a la Divisió d’Honor Juvenil. No endebades, aquesta serà la tercera temporada consecutiva que els escapulats malden per assolir el retorn a la categoria on van militar durant dos exercicis (període 2017-19).

Aquest curs esportiu, Óscar Segura Torres assumeix la màxima responsabilitat tècnica del juvenil A del Club Gimnàstic de Manresa des de la primera sessió preparatòria. La temporada passada, l’entrenador de Pallejà, que desenvolupa la seva activitat professional a l’entitat escapulada des de fa cinc exercicis, va agafar les regnes de l’equip quan el manresà Adrià Talavera les va deixar per incorporar-se a l’àrea de futbol formatiu del RCD Espanyol. El Club Gimnàstic va optar a l’ascens de categoria fins a l’última jornada i la tasca efectuada per Óscar Segura ha propiciat la seva renovació.

Tot i que no ha pogut retenir a tots els futbolistes que pretenia (el mig centre navarclí Iván Garrido ha fitxat per l’Elx CF i el davanter Ian Martínez pel CE Sabadell per competir a la Divisió d’Honor), el tècnic pallejanenc manté a l’equip a vuit dels dinou futbolistes que van finalitzar la darrera temporada. Dos d’aquests jugadors, el central Marc Bombardó i el davanter Luka Managadze,

fan la pretemporada amb el FC Andorra a les ordres d’Eder Sarabia, conjuntament amb el fins ara lateral dret del juvenil escapulat Pau Casadesús.

Apostar pel planter i set fitxatges

Óscar Segura i el seu equip de col·laboradors han completat la plantilla amb cinc futbolistes procedents del juvenil B, amb l’extrem Jordi Puig, que va jugar cedit al Lleida Esportiu l’exercici passat i amb set fitxatges, entre els quals podríem destacar el central Jordi Quer (UE Olot) i l’interior Nil Arumí (CE Manresa).

La pretemporada dissenyada per Óscar Segura es compon de set setmanes. El tècnic pallejanenc exposa que «les dues primeres constaran de set sessions preparatòries i d’un partit d’entrenament i culminaran amb la disputa del primer amistós, previst per al dissabte, 21 d’agost». «Aquest serà un període de treball molt exigent i intens per als futbolistes», emfasitza. Les altres cinc segueixen la mateixa pauta i inclouen fer tres entrenaments i jugar dues confrontacions cada setmana.

La relació de partits de pretemporada del Club Gimnàstic de Manresa revela que els escapulats s’enfrontaran, aquest estiu, a conjunts de diferents nivells, des de tres equips juvenils d’inferior categoria (CE l’Hospitalet, UE Castelldefels i Fundació FB Reus) fins al FC Pirinaica (Primera Catalana) o l’Atlètic Club Escaldes, un dels millors conjunts de la Primera Divisió andorrana.

El tècnic escapulat vol que «així, els nostres jugadors es trobin durant el període de preparació amb tots els escenaris futbolístics que poden haver d’afrontar durant la competició». A més, aquest curs esportiu, Óscar Segura persegueix que l’estructura habitual de l’equip escapulat el curs passat (4-2-3-1), sigui només una opció i que els seus jugadors puguin adaptar-se a d’altres esquemes tàctics (4-4-2 i 4-3-3), segons les característiques de l’oponent. «El Club Gimnàstic de Manresa es caracteritzarà pel seu futbol combinatiu, propositiu i ofensiu. Per facilitar l’accés del jugadors al FC Andorra, hem de jugar tal com ho fa l’equip d’Eder Sarabia. A més, aquest és el tipus de joc amb el qual em sento més identificat», conclou Óscar Segura.