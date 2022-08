La tennista nord-americana Serena Williams, guanyadora de 23 títols de Grand Slam, ha anunciat aquest dimarts en una carta publicada a la revista Vogue que està preparada per deixar el tenis en les pròximes setmanes i ha insinuat que serà després del Open dels Estats Units.

La tennista, que competeix aquests dies al torneig de Toronto, ha explicat que no li agrada utilitzar la paraula retirada i que ha estat pensant en aquesta «transició» que prefereix descriure com a «evolució».

«Soc aquí per dir que estic evolucionant del tenis a altres coses que són més importants per mi», ha escrit la tennista de 40 anys, que destaca el seu desig de tornar a ser mare com a una de les raons.