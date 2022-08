Fins a 55.000 persones han vist els bagencs David Escobar i Biel Macià empaitar-se en el primer mundial de tocar i parar de l'Estat celebrat aquest dimecres a Barcelona. Els joves de la Catalunya Central han estat dos dels deu professionals del parkour seleccionats d'arreu d'Espanya per competir en el torneig organitzat per Samsung i narrat per l’streamer i comunicador Ibai Llanos a través del seu canal de Twitch.