Mentre el Real Madrid confia en el bloc que va guanyar el doblet la temporada passada, el Barça s’ha venut l’ànima al diable per buscar on fos i com fos els milions necessaris per fitxar a tort i a dret amb l’esperança de donar a Xavi una plantilla que retorni la il·lusió a la culerada. Amb Lewandowski com a pal de paller, els blaugrana intentaran convertir-se en la gran alternativa al poder blanc en la Lliga que es posa en marxa avui a la nit amb un duel al Sadar entre Osasuna i Sevilla.

La golejada del Gamper contra un Pumas sense urpes ha acabat d’enlairar la moral de l’afició barcelonista, que necessita oblidar el desencís dels darrers anys. Venent-se percentatges d’algunes de les seves àrees de negoci, el club ha pogut incorporar Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha, Franck Kessie i Andreas Christensen, renovar Ousmane Dembelé i Sergi Roberto i planifica la contractació de Marcos Alonso i Bernardo Silva. Per la seva part, Nico se’n va cedit al València i Lenglet al Tottenham.

Abans de cada partit, Xavi tindrà un afortunat dilema al davant -sempre i quan les lesions respectin la plantilla- perquè té la majoria de les posicions doblades-, però la intensitat de la temporada segurament farà que hi hagi minuts per a tothom. La competència, en qualsevol cas, sempre és bona. Però a hores d’ara, el que més preocupa és la inscripció dels nous: el Barça treballa contrarellotge per trobar la liquiditat necessària per formalitzar el registre, demà al matí com a molt tard. Sinó, Lewandowski i companyia no seran al Camp Nou al vespre per a l’estrena contra el Rayo.

La fisonomia del Real Madrid ha canviat ben poc: amb Benzema al capdavant, a la capital espanyola ja parlen del Sextete després de guanyar dimecres la Supercopa d’Europa contra l’Eintracht. Encara amb el Bernabeu per acabar de remodelar, el club s’ha dedicat a vigoritzar l’equip amb les arribades del defensa Antonio Rudiger, fins ara al Chelsea, i el jove migcampista del Mònaco Aurelien Tchouameni. Per la porta de sortida hi han desfilat Bale, Jovic i Isco, que ha passat al Sevilla, a més del capità Marcelo, a hores d’ara sense destí.

El tercer en discòrdia hauria de ser l’Atlètic de Madrid, en la dotzena temporada de Simeone a la banqueta. Amb Luis Suárez fora, l’equip manté Griezmann i, sobretot, Joao Felix, que hauria de fer el gran salt endavant que l’afició matalassera està esperant. Els del Metropolitana tindran molta pólvora perquè a aquests noms s’hi suma el del retornat Morata. També ha viatjat de nou a Madrid el migcampista Saúl, per reforçar un grup que ha incorporat el migcampista belga Axel Witsel i el lateral argentí Nahuel Molina.

El quart en discòrdia la temporada passada, i que també jugarà la Champions, va ser un Sevilla que ha perdut de cop i volta la parella de centrals que va meravellar Espanya i Europa: Diego Carlos se n’ha anat a l’Aston Villa i Koundé al Barça. Els de Lopetegui, per contra, sumen el defensa brasiler Marcao i el talentós però inconsistents centrecampista Isco, procedent del Madrid.

Diego Martínez, el tècnic que va classificar el Granada per l’Europa League, assumeix les regnes de l’Espanyol amb la missió de capgirar la tendència derrotista de la passada campanya. Joselu, Brian Olivan, Vinicius da Souza i Edu Expósito són les principals novetats d’una plantilla de la que desapareix, després de tres temporades i mitja, el davanter xinès Wu Lei, que torna al Shangai Port FC. La incògnita és saber què passarà amb RdT, que encara no ha jugat en tota la pretemporada i, segons el director esportiu, Domingo Catoira, no té ofertes.

Els tres ascendits són l’Almeria, el Valladolid i el Girona, que continua amb Michel a la banqueta. El migcampista Yangel Herrera i el central David López, el lateral esquerre Miguel Gutiérrez i l’extrem dret Rodrigo Riquelme són les principals incorporacions d’un col·lectiu que continua liderant el golejador uruguià Christian Stuani.

El Mundial que es farà a Qatar irromp a mitja temporada

Les grans lligues europees tindran enguany un element disruptiu: la celebració de la Copa del Món, que hostatja Qatar, al bell mig de la temporada i no al final, com és costum. El Mundial arrancarà el 20 de novembre i es perllongarà fins el dia 18 de desembre. Aquest fet no només obliga a fer una primera fase de les competicions europees comprimida, sinó que pot condicionar el joc dels que confien ser a la gran cita.