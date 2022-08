Els cinc fitxatges i les dues renovacions que ha fet el Barça aquest estiu, exceptuant Koundé, estaran a disposició de Xavi per fer la convocatòria de cara a l'estrena a la Lliga Santander que tindrà lloc demà dissabte a les 21 h al Camp Nou amb el Rayo Vallecano de rival. Després de molts dies d'incertesa, la venda anunciada avui d'un 24.5 % de Barça Studios, la productora multimèdia i audiovisual del club, a l'empresa Orpheus Media per 100 milions d'euros, fa viable que l'equip no comenci el campionat coix i Lewandowski, Raphinha, Kessié, Christensen, Dembelé i Sergi Roberto sortiran al terreny de joc si el tècnic ho creu necessari.

Koundé serà baixa perquè l'operació és molt positiva des del punt de vista de la inscripció dels jugadors, però no dona per a tots. I com que encara no està al cent per cent després d'haver patit una lesió, la seva inscripció queda pendent que hi hagi una rebaixa de la massa salarial o bé la venda d'alguns jugadors com Dest i Braithwaite.

L'altre bona notícia per a la tresoreria blaugrana és que ara el club ja ha aconseguit la ràtio 1/1 segons la qual pot gastar 1 euro per cada euro que ingressa. Fins ara, havia de dedicar dos de cada tres euros a sanejar l'entitat.