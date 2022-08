Cinc futbolistes de la Catalunya central inicien la Lliga buscant la consolidació

Presentant un porter, tres defenses i un davanter no n’hi ha prou per fer una alineació però sí per posar sobre la taula el repóquer de futbolistes amb els que la Catalunya central presenta les seves credencials en la prèvia de l’estrena de la Lliga 22-23, que es posa a caminar aquesta nit amb un previsible pols a tres bandes entre el campió Real Madrid, el reforçat Barça i un Atlètic que continua aferrat a Simeone. Tres dels jugadors tenen en comú la filiació sallentina: el porter Joan Garcia (Espanyol) i el davanter Aitor Ruibal (Sallent) hi van néixer i el defensa central Èdgar González (Betis), fill del qui va ser golejador Lluís González, hi manté els vincles familiars. Els altres dos són el manresà Ivan Martos (Almeria) i el martorellenc Èric Garcia (Barça).

Cinc és una xifra elevada si tenim en compte les dades de partida de les últimes temporades. En l’exercici 89-90 no hi va haver cap futbolista vinculat a la Catalunya central a la Primera Divisió, una situació que des d’aleshores només es va repetir en les campanyes 2015-16 i 16-17. La resta d’edicions del campionat, amb cinc representants en el curs 2005-06, han comptat amb figures de la talla de Guardiola, Setvalls, Gabri, Soriano, Lluís, Lardín i molts altres que han escrit la història de la presència d’aquest territori en la màxima categoria.

Avui, futbolistes com Joan Garcia, Martos, Eric i Ruibal són el present d’aquesta línia històrica on hi podria haver altres noms. Però circumstàncies com l’aventura estrangera, els descensos de categoria, els traspassos a darrera hora del mercat estiuenc i les dinàmiques entre filials i primers equips modifiquen el recompte i allunyen temporalment de la Lliga Santander jugadors que ja hi han debutat, com els manresans Lluís López i Marc Pubill, per exemple. El primer se’n va anar de l’Espanyol al Saragossa (2a) i Pubill va debutar a Primera amb el Llevant, però l’equip va baixar.

La situació dels cinc jugadors ve marcada pel denominador comú de lluitar per guanyar-se un lloc als seus equips. Tot i que és internacional i ja ha disputat grans competicions com l’Eurocopa, la Lliga de les Nacions i els Jocs Olímpics, Eric Garcia no és fix en una defensa del Barça que pateix una alta densitat de població. No obstant això, per a un conjunt com el de Xavi, amb quatre fronts oberts al llarg del curs -a més del Mundial- es farà necessari repartir minuts i donar oportunitats a tothom. El de Martorell ha fet una bona pretemporada.

Manuel Pellegrini no ha convertit Áitor Ruibal ni Èdgar González en titulars al Betis però sí que els ha donat molts minuts. El creixement del central és va fer evident en l’anterior campanya, i sobre Ruibal hi ha un interrogant: l’Espanyol ha de decidir si paga els 3 milions que els andalusos demanen pel traspàs.

Precisament al RCDE Stadium hi ha el porter Joan Garcia, que ja no té la figura de Diego López fent-li ombra. El club ha fitxat el francès Benjamin Lecomte, però el missatge és de confiança en les seves possibilitats. Per la seva part, Ivan Martos es recupera del trencament del lligament creuat anterior que va patir a principis de març a Saragossa.

Avui també es posa en marxa la Lliga Smartbank, on de moment hi ha set futbolistes nascuts a les comarques centrals. A l’Albacete, el migcampista de Manresa Èric Montes i el de Berga Marc Llinares (ambdós podrien ser traspassats) i el davanter de la Seu d’Urgell Jonathan Dubasin. A l’Andorra hi milita el defensa de Berga Martí Vila, al Saragossa el central Lluís López i al Llevant el lateral Marc Pubill, i en les files del Mirandés hi trobem el davanter olesà Raul García. En els filials, però entrant sovint en dinàmica de primer equip, hi ha el porter berguedà del Madrid-Castilla Toni Fuidias i l’extrem del Barça Atlètic Ilias Akhomach, veí d’Hostalets de Pierola. Finalment, dos jugadors que han emigrat: l’olesà Víctor Gómez és al Braga portuguès i l’esparreguerí Gonzálo Ávila a l’Olympiakos grec.