La jove nutricionista Berta Amat Camps s’incorpora al cos tècnic de l’Igualada Fe-mení HCP per vetllar per tal que les jugadores aprofitin una alimentació saludable per millorar el seu rendiment. Berta Amat és va graduar en Nutrició Humana (UdL) i, després, va cursar el Màster en Nutrició en l’Activitat Física i l’Esport (UB).