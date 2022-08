Espanya entra a la final per equips amb Lorena Medina

La selecció espanyola d’artística, de la que en forma part la gironellenca de l’Egiba Lorena Medina, va assolir ahir dues fites en la primera jornada del Campionat d’Europa, a Munic. El conjunt estatal va ser vuitè en la ronda preliminar i no només va obtenir un dels tretze bitllets per al Mundial de Liverpool de la propera tardor sinó que també va assolir la darrera plaça d’accés a la final per equips que es farà demà dissabte i on també hi haurà Itàlia, Gran Bretanya, França, Alemanya, Bèlgica, Països Baixos i Hongria.

El grup integrat per Alba Petisco, Emma Fernández, Laura Casabuena, Lorena Medina i Paula Raya va sumar 152.864 punts, mentre que Itàlia en va obtenir 165.162 gràcies sobretot a les actuacions d’Asia d’Amato i Martina Maggio, que es va penjar l’or i el bronze individual, amb la britànica Alice Kinsella entremig. Alba Petisco va fer 12a de la general i va entrar a la final de barra. Medina va disputar tres aparells. En salt, on encara està polint la dificultat que espera aconseguir, va ser 19a amb 12.733. Sengles errades van privar-la d’un millor rendiment en la barra (43a) i terra (53), amb 12.000.