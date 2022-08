El Gran Mestre Daniel Alsina guanya l’Obert de la Pobla

El barceloní Daniel Alsina i Leal (Gran Mestre) va conquerir, per primera vegada, el Torneig Internacional d’Escacs de la Pobla de Lillet, que es va desenvolupar a la població berguedana entre els dies 2 i 10 d’agost.

La trenta-unena edició de la competició, inclosa dins el Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs, va permetre al Club d’Escacs Lillet establir un nou rècord de participació. No endebades, fins a 122 escaquistes es van aplegar a la Pobla de Lillet per prendre part en el trofeu, una xifra que supera l’anterior marca (121), vigent des del 1995.

Tal com és habitual, els participants en el XXXI Torneig Internacional d’Escacs de la Pobla de Lillet es van dividir en dues agrupacions. El grup A va reunir els escaquistes de més nivell i el B va aplegar els jugadors amb un màxim de 1.950 punts d’ELO FIDE i 2.050 punts d’ELO català. Enguany, a més, es va disputar una competició reservada a deu veterans escaquistes que destaquen per la seva fidelitat a la competició. El Gran Mestre (GM) Daniel Alsina i Leal (CE Barberà) es va imposar en el selecte grup A amb 7,5 punts, seguit pel GM ucraïnès Viktor Moskalenko (7) i pel Mestre FIDE (FM) Alejandro Barbero (7). El guanyador del grup B va ser el jugador del CE Banyoles Jordi Camprubí (7, 5 punts). Pel que fa a la competició reservada als escaquistes fidels, el millor va ser Ramon Capelles (CE Avinyó), amb 7 punts. Per últim, assenyalar que el CE Peona i Peó es va imposar en la classificació per equips (19 punts).