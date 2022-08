La gimnasta de Gironella Laia Font disputarà diumenge les finals de salt i de paral·leles en la competició júnior del Campionat d’Europa d’artística que té lloc aquests dies a Munic. La jove esportista del club Egiba de Manresa ha estat avui la més destacada de la selecció espanyola, finalitzant en la 23a posició individual -21a en el registre oficial perquè només sumen dues gimnastes per país- amb una puntuació de 47.065.

Font està vivint enguany la seva primera temporada internacional com a membre de la selecció estatal, i al llarg de la jornada d’avui divendres ha demostrat les seves capacitats classificant-se per a dues finals d’aparells. Font ha totalitzat 12.766 en salt i 12.000 en paral·leles. Així mateix, també ha fet 11.833 en terra i 10.466 en barra.

«Estic molt contenta, la veritat», ha declarat Font a aquest diari un cop ha acabat la jornada a l’Olympiahalle de Munic. De cara a la jornada de finals, «no sé massa si m’anirà millor en el salt o les paral·leles, jo em sento bé als dos aparells».

El títol continental ha estat per l’alemanya Helen Kevria, amb 52.932, la plata per la romanesa Amalia Ghigoarta, amb 51.432, i el bronze per Viola Pierazzini, amb 50.099. En la classificació per equips, Itàlia s’ha endut l’or, amb 153.996, Romania la segona plaça, amb 150.495, i Alemanya la tercera, amb 150.329. Espanya no ha pogut passar de la 10a posició, amb 140.663.

Final per equips amb Lorena Medina

La selecció absoluta afrontarà avui a partir de les 14 h la final per equips després d’aconseguir ahir dijous la vuitena i última plaça d’accés. Un resultat meritori del que va participar la també gironellenca Lorena Medina. «Faig una bona valoració de la meva actuació, tot i que vaig cometre algunes errades», ha apuntat la gimnasta de l’Egiba.

En la final per equips hi participen tres gimnastes per cada país i totes tres notes compten: les equivocacions es paguen cares. El tècnic de l’Egiba Xavi Casimiro, que forma part de l’staff tècnic de la selecció femenina que dirigeix Lucia Guisado, considera que «tenim Hongria prop i els Països no estan lluny», en referència a les possibilitats d’escalar alguna posició en el rànquing final.

Medina sortirà en el salt i la barra, i en aquest darrer aparell vol «treure’s l’espineta» perquè en la jornada inicial de dijous «vaig caure». No obstant això, ha explicat que «amb sento amb seguretat».