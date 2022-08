El Barça obre la lliga amb els fitxatges

Símptoma dels temps tèrbols que el Barça encara no ha deixat enrere és que la prèvia de l’inici de la Lliga –avui, 21 h, contra el Rayo Vallecano al Camp Nou– estigui marcada, en clau blaugrana, per la possibilitat d’inscriure els fitxatges. El dilema es va resoldre favorablement ahir a la nit, quan La Liga va donar el vistiplau després d’analitzar els papers que li va presentar el club, però la situació és en si mateixa impròpia de la història i de la magnitud de l’entitat.

La venda del 24,5 % de Barça Studios, la productora multimèdia i audiovisual del club, a la firma Orpheus Media, administrada pel productor català Jaume Roures, que ja va avalar Joan Laporta perquè pogués ser president, va ser decisiva per desencallar l’assumpte. En poques setmanes, el club ha fet quatre operacions de venda de patrimoni per poder arribar a complir les normes financeres de La Liga.

L’acord amb Orpheus Media complementa al que es va arribar el 29 de juliol passat amb Socios.com, que va adquirir per 100 milions d’euros un altre 25% de Barça Studios per accelerar el creixement de l’estratègia digital, NFT i web 3.0 de l’entitat blaugrana. A aquests 200 milions d’euros que ingressarà el FC Barcelona cal sumar-hi els 522,5 milions que ha obtingut per cedir, en dues fases, el 25% dels seus drets de televisió de LaLiga a Sixth Street per als propers 25 anys. El fons nord-americà va adquirir el 30 de juny el 10% d’aquests drets per 207,5 milions d’euros i, tres setmanes després, un altre 15% a canvi de 315 milions més.

El club ha fitxat aquest estiu Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen, Jules Kounde, Ousmane Dembélé i Sergi Roberto, aquests dos darrers després que se’ls acabés el contracte en vigor. Les vendes de Barça Studios i els drets de televisió alleugereixen la tensió de les finances blaugrana, i permeten inscriure els jugadors esmentats ... tret d’un, Jules Kounde. Les operacions són bones per a l’objectiu marcat, però encara falta un últim esforç per incloure els set jugadors. I com que Kounde encara no està al cent per cent després de passar pel quiròfan, s’haurà d’esperar.

El pas següent que vol realitzar el Barça és vendre jugadors i rebaixar la massa salarial actual. Sobre la taula, el club té les sortides de Braithwaite i Umtiti i les possibles de Dest, De Jong, Memphis i, fins i tot, Aubameyang si calgués. Però ni aquestes operacions ni les converses amb jugadors com Piqué i Busquets van endavant. Fins al 31 d’agost hi ha temps per inscriure nous jugadors, entre els quals la més que probable arribada de Marcos Alonso la setmana vinent i la hipotètica incorporació de Bernardo Silva.

Confirmada la cessió de Nico al València, el Barça afronta el debut a la lliga amb els fitxatges esmentats. I amb Pjanic, de qui Xavi va dir ahir que «al final m’ha convençut». Després de la cessió al Besiktas, el bosnià tindrà una segona oportunitat en una temporada que arrenca aquesta nit.

Alexia entra a la llista de la Pilota d’Or i Messi i Ney en queden fora

Alexia Putellas és aspirant a reeditar la Pilota d’Or un cop France Football l’ha inclosa a la llista de 20 candidates al trofeu que es lliurarà el 17 d’octubre. En la relació també hi ha quatre blaugranes més: Aitana Bonmatí, Asishat Oshoala, Fridolina Rolfö i Lucy Bronze, un dels fitxatges de l’equip. En la categoria masculina, no hi ha ni Messi ni Neymar a la llista de 30 jugadors, on sí que hi és Lewandowski, Cristiano i cinc madridistes, amb el favorit Benzemaal capdavant. Gavi ha estat seleccionat entre els finalistes a guanyar el Trofeu Kopa reservat als jugadors joves.