La selecció espanyola de gimnàstica artística no ha pogut superar aquesta tarda la vuitena posició de la ronda preliminar del dijous i ha aconseguit la mateixa plaça en la final femenina per equips del Campionat d'Europa, que demà diumenge arriba a la cloenda amb la jornada de finals per aparells, a l'Olympiahalle de Munic. En el conjunt estatal, que dirigeix Lucia Guisado, hi ha pres part la gimnasta de Gironella Lorena Medina, que ha concursat en el salt i la barra.

Amb Itàlia conquerint l'or per davant de Gran Bretanya i l'amfitriona Alemanya, Espanya va sortir amb la satisfacció de la bona feina feta -accés al Mundial de Liverpool de la propera tardor i classificació per la final d'aquest Europeu- però també amb l'esperança d'intentar millorar alguna posició. Alba Petisco i Laura Casabuena van fer els quatre aparells i les altres tres integrants es van repartir la resta d'aparells. La gironellenca de l'Egiba Lorena Medina va fer un salt correcte: tot i no haver entrat bé, va poder salvar l'exercici i va merèixer un 12.866 per part dels jutges. En la barra, va tenir un parell de desequilibris, però va defensar una bona nota i va acabar amb 12.466. En un Olympiahalle ple, amb un gran ambient, les cinc integrants de la selecció espanyola van donar un pas endavant en el llarg camí que té com a objectiu la classificació pels Jocs Olímpics de París. "L'equip ha estat consistent, però manca experiència en finals i hem fet algunes errades", ha explicat Xavi Casimiro, director tècnic del club Egiba i membre de l'staff de la selecció. Després de la participació a l'Europeu, Medina gaudirà d'unes merescudes vacances abans d'encara una tardor que inclourà una prova de la Copa del Món, el Memorial Blume a Barcelona i el Mundial de Liverpool. CLASSIFICACIÓ FINAL 1. Itàlia 165.163 (Or) 2. Gran Bretanya 161.164 (Plata) 3. Alemanya 158.430 (Bronze) 4. Països Baixos 156.464 5. Bèlgica 155.530 6. França 155.162 7. Hongria 154.095 8. Espanya 151.695 Actuació de les gimnastes espanyoles: Lorena Medina: 12.866 (salt) i 12.466 (barra). Alba Petisco: 13.166 (salt), 13.133 (paral·leles), 12.700 (barra) i 12.933 (terra). Emma Fernández: 11.466 (terra) Laura Casabuena: 13.000 (salt), 12.900 (paral·leles), 11.933 (barra) i 12.666 (terra). Paula Raya: 12.466 (paral·leles). Demà diumenge, l'altra gironellenca de l'Egiba que també és a Munic, Laia Font, participarà en dues finals d'aparells en el marc de l'Europeu júnior. La gimnasta del Berguedà intervindrà en la final de salt a les 10 h i en la de paral·leles a les 10.50 h.