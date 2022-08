La gironellenca Laia Font entra a dues finals

La gimnasta de Gironella Laia Font disputarà diumenge les finals de salt i de paral·leles en la competició júnior del Campionat d’Europa d’artística que té lloc aquests dies a Munic. La jove esportista del club Egiba de Manresa va ser ahir la més destacada de la selecció espanyola, va finalitzar en la 23a posició individual –21a en el registre oficial perquè només sumen dues gimnastes per país– amb una puntuació de 47.065.

Font està vivint enguany la seva primera temporada internacional com a membre de la selecció estatal, i al llarg de la jornada va demostrar les seves capacitats classificant-se per a dues finals d’aparells. Font va fer 12.766 punts en salt i 12.000 en paral·leles. Així mateix, també va puntuar 11.833 en terra i 10.466 en barra.

«Estic molt contenta, la veritat», va declarar Font a aquest diari un cop acabada la jornada a l’Olympiahalle de Munic. De cara a la jornada de finals, va apuntar que «no sé gaire si m’anirà millor en el salt o en les paral·leles, jo em sento bé en tots dos aparells».

El títol continental va ser per a l’alemanya Helen Kevria, amb 52.932, la plata per a la romanesa Amalia Ghigoarta, amb 51.432, i el bronze per a Viola Pierazzini, amb 50.099. En la classificació per equips, Itàlia es va endur l’or, amb 153.996, Romania, la segona plaça, amb 150.495, i Alemanya, la tercera, amb 150.329. Espanya no va poder passar de la 10a posició, amb 140.663.

Final per equips amb Medina

La selecció espanyola absoluta afrontarà avui a partir de les 14 h la final per equips després d’aconseguir dijous la vuitena i última plaça d’accés. Un resultat meritori del qual va participar Lorena Medina, també filla de Gironella. «Faig una bona valoració de la meva actuació, tot i que vaig cometre algunes errades», va apuntar la gimnasta de l’Egiba.

En la final per equips hi participen tres gimnastes per cada país i les tres notes compten: les equivocacions es paguen cares. El tècnic de l’Egiba Xavi Casimiro, que forma part de l’staff tècnic de la selecció femenina que dirigeix Lucia Guisado, considera que «tenim Hongria a prop i els Països no estan lluny», amb referència a les possibilitats d’escalar alguna posició en el rànquing final.

Medina sortirà en el salt i la barra, i en aquest darrer aparell vol «treure’s l’espineta» perquè en la jornada inicial de dijous «vaig caure». No obstant això, va explicar que «em sento amb seguretat» per afrontar una final que certifica la progressió de la gimnàstica femenina espanyola.

El palista igualadí Joan Masip s’estrena en tennis taula

El tennis taula entra en joc amb el torneig de dobles, on el palista igualadí del CTT Borges Joan Masip debutarà fent parella amb Carlos Caballero. Després de fer una estada de deu dies a Budapest amb la resta d’integrants de la selecció espanyola, l’anoienc i la seva parella s’estrenen a la segona ronda preliminar i s’enfrontaran a la parella austríaca integrada per David Serdaroglu i Alexander Chen. Diumenge, Masip s’estrenarà al quadre individual i jugarà al grup 6 de la fase classificatòria amb l’italià Niagol Stoyanov i el turc Ibrahim Gündüz. El primer es classificarà per al quadre final i el segon anirà a la repesca. Per poder seguir la competició de tennis taula, emetran partits la web ettu.tv, el canal televisiu Teledeporte i la plataforma RTVE Play.