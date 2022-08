L'Igualada Femení HCP ha anunciat la incorporació del capelladí Jordi Sito Expósito Rovira com a nou director tècnic dels equips de base.

Expósito va jugar al HC Piera, el Cerdanyola CH, el CP Calafell i el CP Vilafranca, entre altres, i com a entrenador va consolidar l'Hoquei Club Capellades, on s'hi va estar cinc temporades, a la Nacional Catalana. Posteriorment, la seva trajectòria com a tècnic el va dur a dirigir el Nantes i el Noisy Le Grand , on hi ha estat tres anys havent guanyat una Copa de França.

Segons el club igualadí, "Expósito serà el responsable de marcar les directrius generals i d’executar les pautes formatives dels entrenadors dels diferents equips base". L'entitat "vol potenciar" el seu projecte esportiu i aposta per "reforçar el treball de creació de joves talents des de la base".

Expósito, que defensa el joc ofensiu i creatiu, treballarà en coordinació amb els entrenadors dels diferents equips del club per orientar el creixement personal i esportiu de les jugadores de cadascun dels equips. L'arribada del capelladí, "reforça l’aposta troncal de l’IFHCP: treballar amb la base i per l’educació en valors a través de l’esport de l’hoquei patins.

En els darrers dies, el club també ha anunciat la continuïtat de Carles Marín a la banqueta del primer equip, aixó com la incorporació de Berta Amat com a nutricionista.