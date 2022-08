Tres de les cinc medalles que han conquerit fins ara els palistes de la delegació espanyola als Campionats d'Europa d'eslàlom sub-23 i júnior porten el nom de dos especialistes del Club Cadí Canoe-Kayak. Miquel Travé ha sumat aquest migdia la plata en la final de K-1 sub-23 al metall del mateix color que va obtenir dijous en la final per equips de la mateixa disciplina, on va formar trio juntament amb Daniel Pérez i David Burgos. Per la seva part, Marc Vicente també va pujar fins al segon graó del podi en la prova per equips de C-1 júnior, juntament amb Markel Imaz i Álex Segura. El certamen se celebra al llarg de la setmana a Ceske Budejovice (República Txeca).

El talentós piragüista de la Seu d'Urgell Miquel Travé, que fa uns dies va participar en els Mundials absoluts, ja suma dues medalles a falta de la jornada de cloenda en que es decidiran, entre altres, els podis de canoa. Dijous, Travé va debutar als Europeus penjant-se la plata en la prova per equips de caiac: la selecció va marcar 104.25 i va quedar per darrera només de França, amb 99.93. El bronze va ser Gran Bretanya, amb 105.98. En la categoria femenina, la tripleta formada per Anna Barroso, del Cadí, Laia Sorribes i Olatz Arregui, va ser 8a. Per la seva part, Marc Vicente, Javier Arruabarrena i Miquel Farran es van quedar a les portes del podi en júnior i van finalitzar 4ts en una competició que va dominar Eslovènia. Avui, Travé ha tret les urpes i ha fet una gran baixada al canal de la població txeca, essent superat només pel local Jakub Krjeci. El palista del Club Cadí Canoe-Kayak ha completat el traçat sense tocar cap porta i ha aturat el cronòmetre en 80.83, mentre que el representant txec ha fet el traçat en 79.05, també sense penalitzacions. 🥈 ¡ASÍ BAJA UN SUBCAMPEÓN DE EUROPA! @MTravePodium obtiene el segundo mejor tiempo en K1. ¡Qué talento tiene este chico! #CanoESP | #SomosPalistas pic.twitter.com/SgTBYDZssl — PiragüismoEspaña (@RFEPiraguismo) 13 de agosto de 2022 La medalla de bronze se l'ha adjudicat l'alemany Joshua Dietz, amb 81.30, i el basc Pau Echániz ha finalitzat 7è, amb 83.47. La delegació espanyola s'ha penjat la medalla de bronze en el K-1 júnior gràcies a la tercera plaça conquerida per Maite Odriozola. L'alturgellenca Mònica Dòria, que competeix com a andorrana, ha estat 11a les semifinals i s'ha quedat fora, el mateix que li ha passat a Manel Contreras (Cadí) en el K-1 júnior, ja que ha estat 18è a la penúltima ronda. Marc Vicente també és d'argent En la jornada d'ahir divendres, Espanya va sumar dues noves medalles gràcies als equips júniors de canoa. El femení, integrat per Nora López, Leire Goñi i Malen Gutiérrez, es va proclamar campió d'Europa, mentre que l'esquadra masculina, amb l'alturgellenc Marc Vicente, va quedar segon, amb 123.20. Per davant, Eslovàquia, amb 119.42; per darrera, Txèquia, amb 123.20. Més possibilitats de medalla en la cloenda Els Europeus arriben al seu terme aquest diumenge amb una densa jornada en la que es disputen les semifinals i les finals de canoa. Miquel Travé, 12è en els darrers Mundials absoluts d'Augsburg, serà el darrer a prendre la sortida a la penúltima ronda dels sub-23, que obrirà la matinal a les 8.30 h, després de ser el més ràpid en les sèries. El palista de la Seu és un dels aspirant a la medalla d'or si es compleixen els pronòstics i passa a la final de les 11.30 h. A les 9.05 h, Mònica Dòria baixarà en les semifinals de C-1, i a les 9.40 h (final a les 11.55) ho farà Marc Vicente en les de categoria júnior (final, a les 12.20 h). Les competicions es poden veure al canal youtube.com/canoeeurope.