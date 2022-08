El partit entre el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona previst per al divendres 26 d'agost a Sant Julià de Vilatorta (Osona) s'ha endarrerit mitja hora i començarà a les 20.30 h, segons han explicat des de l'organització. El matx significarà el debut en la pretemporada de l'equip de Pedro Martínez, que després de la incorporació de Tyson Pérez ja ha donat la plantilla per tancada.

Les entrades per veure el partit tenen un preu de 8 euros. No obstant això, i en el marc d'una campanya de recollida d'aliments, també es podrà accedir al pavelló a canvi de donar 3 kg de productes com llet, oli, llegums, arròs, pasta i bolquers.

Els manresans disputaran quatre partits durant la fase de preparació, abans del debut a la Lliga Catalana que es jugarà enguany a Tarragona. En una de les semifinals, el 20 de setembre, el Baxi s'enfrontarà al Joventut.