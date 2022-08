L’aportació de la jove pescadora navarclina Clàudia Raya va ajudar el combinat estatal a aconseguir la tercera posició final a la classificació per equips del campionat del Món U15 (és a dir, per a menors de 15 anys) de pesca en aigua dolça que es va de-senvolupar a Radece (Eslovènia).

La competició celebrada a les aigües del riu Sava va suposar el debut amb la selecció espanyola de la bagenca i és conseqüència del notable salt qualitatiu que va fer la jove pescadora el 2021. No endebades, Clàudia Raya és l’actual campiona d’Espanya individual de l’especialitat i, com a membre del combinat català, també ostenta el títol estatal per seleccions autonòmiques. A més, el setembre del 2021, a Almacelles, va sorprendre tothom en imposar-se al campionat de Catalunya de Dames. Per tant, va conquerir per primera vegada el català sènior femení amb només 14 anys, tot i competir amb oponents amb un bagatge de vuit participacions mundialistes en el seu currículum esportiu.

La pesca en aigua dolça és la modalitat de la pesca esportiva especialitzada en la captura temporal de peixos autòctons (bagres, barbs i carpes) amb hams minimalistes fent servir com a esquer blat de moro, cucs de terra o larves de mosca.

La selecció espanyola que va prendre part al mundial U15 d’Eslovènia la integraven cinc pescadores o pescadors. A més de Clàudia Raya, configuraven el combinat el castellanolleonès Alejandro Fraile, l’extremeny Alejandro García, l’andalús Adrián Moreno i la castellanomanxega Yaiza Rodrigo. Després de quatre dies de sessions d’entrenament a les aigües del riu Sava, el dissabte 6 d’agost, Clàudia Raya va formar part del quartet que va representar el combinat estatal en la primera de les dues jornades de la competició mundialista. Malauradament, el sorteig va propiciar que a la navarclina li correspongués una zona de pesca d’extrema dificultat. «En aquell tram, l’aigua estava plena d’algues. Quan els peixos notaven que havien mossegat l’ham, tendien a endinsar-se a la zona on predominaven més aquestes plantes aquàtiques, un espai que els facilitava deslliurar-se’n i fugir», relata Clàudia Raya.

Yaiza Rodrigo va agafar el relleu de la navarclina l’endemà, diumenge. Les notables prestacions dels cinc pescadors de la selecció, liderats per Alejandro Fraile, que va assolir el cinquè lloc a la classificació individual, van permetre al combinat pujar al tercer graó del podi. Pel que fa a la categoria individual, Clàudia Raya va signar la 39a posició.

La navarclina, filla de Jordi Raya, dues vegades campió de Catalunya (2008 i 2012) i una d’Espanya (2012) per clubs com a membre de l’Associació de Pesca de Torelló, es va iniciar en aquest esport, quan tenia 7 anys, en un concurs organitzat anualment per la Festa Major de Navarcles. El 2018, Clàudia Raya va protagonitzar un reeixit debut en el campionat de Catalunya de pesca en aigua dolça. La jove pescadora bagenca va assolir el títol. L’any següent, la navarclina es va haver de conformar amb una meritòria tercera posició. La represa de les competicions després de l’aturada per la crisi sanitària va suposar la seva irrupció a l’elit estatal. Clàudia Raya ho atribueix a la seva facilitat «per assimilar nous aprenentatges ràpidament».

El proper gran repte de la navarclina és adaptar-se amb diligència a l’exigència de la categoria U20 (per a menors de 20 anys) en la qual s’estrenarà durant la celebració del proper campionat d’Espanya, l’últim cap de setmana d’agost, a l’embassament de Navalcán (Toledo).