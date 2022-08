El Comitè Nacional de Futbol Sala de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va donar a conèixer, divendres, el calendari de la Segona Divisió, la categoria a la qual retorna el Sala 5 Martorell, després d’una dècada d’absència. Quinze seran els oponents de l’equip dirigit per Víctor González a la segona categoria estatal. A més d’enfrontar-se al poderós filial del Barça, els martorellencs competiran amb tres conjunts del País Valencià (Family Cash Alzira FS, CFS Bisontes de Castelló i Servigroup Peníscola FS), així com amb dos d’andalusos (Reial Betis Futsal B i CD El Ejido Futsal), aragonesos (Fútbol Emotion Saragossa i Full Energía Saragossa), gallecs (Pescados Rubén Burela FS i O Parrulo Ferrol FS) i madrilenys (CD Leganés i CD El Valle). El Gran Canària FS (Las Palmas), la Unión África Ceutí (Ceuta) i el castellanolleonès Caja Rural Atlético Benavente FS completen la relació de formacions que configuren la Segona Divisió. D’aquestes, quatre tenen una remarcable trajectòria a la màxima categoria (Pescados Rubén Burela FS, O Parrulo Ferrol FS, Servigroup Peníscola FS i Fútbol Emotion Saragossa).

La competició s’iniciarà el tercer cap de setmana de setembre i finalitzarà el segon dissabte de maig del 2023. El Sala 5 Martorell obrirà la lliga al Pavelló Esportiu Municipal el dissabte, 17 de setembre, amb el filial del Reial Betis Futsal com a oponent. Els aficionats de l’equip del Baix Llobregat tenen tres cites ineludibles per donar suport als martorellencs. Els jugadors de Víctor González rebran el Barça B el tercer cap de setmana d’octubre (5a jornada). Per la seva banda, els dos equips que acaben de baixar de Primera Divisió (Pescados Rubén Burela FS i Fútbol Emotion Saragossa) visitaran Martorell a meitats de febrer (19a jornada) i primers de maig (29a jornada).

Els quinze jugadors que integren la plantilla del Sala 5 Martorell van iniciar la pretemporada dilluns de la setmana passada. L’objectiu dels martorellencs és eludir les tres últimes posicions al final de la competició, és a dir, aquelles que aboquen al descens de categoria. El Sala 5 Martorell jugarà el primer partit de pretemporada, aquest proper dissabte, a la pista del Barça B (16 h).