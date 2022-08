Meritori resultat en el retorn a la competició de la marxadora de Mollet del Vallès Mar Juárez després de superar un càncer de tiroide que li van detectar aquest mes de març. La marxadora de l’Avinent Club Atlètic Manresa va completar els 35 quilòmetres del campionat europeu que es va disputar ahir a la ciutat aleamanya de Munic en dues hores cinquanta-cinc minuts i vint-i-set segons. D’aquesta manera, l’atleta de l’Avinent Club Atlètic Manresa va aconseguir el seu millor resultat en una prova individual en una competició internacional: «ha estat una cursa força exhaustiva però he tingut un bon rendiment» explicava ahir a aquest diari.

La d’ahir va ser una cursa que es va trencar des de l’inici i on es van anar formant petits grups d’atletes. La de Mollet del Vallès, tal com va confessar en aquest diari fa un parell de dies, va començar a un ritme lent que va anar augmentant a poc a poc a mesura que avançava la prova per acabar obtenint una admirable setena posició, sense ser penalitzada en cap ocasió, i obtenint un diploma que tan sols es concedeix als vuit primers classificats de la final.

Els primers cinc quilòmetres de la prova van ser una presa de contacte per l’atleta del club manresà que marxava en catorzena posició, gairebé un minut darrere de la primera classificada, l’hongaresa Viktória Madarász. Juárez es va anant trobant millor i després de deu quilòmetres de cursa, tot i que mantenia la mateixa posició, va poder baixar gairebé deu segons el seu ritme anterior i marxar a 4,57 minuts per quilòmetre.

En els següents deu quilòmetres, és a dir, als vint de prova, l’atleta de l’Avinent va continuar augmentat consistentment el ritme, arribant a anar a 4.54 minuts per quilòmetre i avançant fins l’onzena posició quan tot just s’havia superat l’equador de la prova i ja duien marxant més d’una hora i mitja. Aleshores va arribar el moment de l’atleta del club manresà, que tot i no augmentar el seu ritme -va seguir marxant a 5.01 minuts per quilòmetre- va recuperar dues posicions més i al quilòmetre vint-i-cinc i després de dues hores i cinc minuts de cursa. Precisament en aquell moment, l’atleta mataronina Raquel Gonzàlez va superar juntament amb l’hel·lena Antigoni Ntrismpioti a Madarász i es van col·locar en la primera posició marcant un ritme de marxa molt elevat.

Al quilòmetre 28 i 29, Juárez es va arribar a col·locar en sisena posició tot i que entrant al quilòmetre trenta, l’atleta italiana Lidia Barcella, amb qui marxava des del quilòmetre vint, la va superar. De fet, aquest quilòmetre va ser un punt d’inflexió per les corredores de la delegació estatal, ja que aleshores va ser quan Ntrismpioti va canviar definitivament el ritme i va esborrar les aspiracions de la mataronina de penjar-se l’or.

Els últims cinc quilòmetres de cursa es van fer durs per Juárez, tot i que davant la impossibilitat de progressar, va travessar la meta en setena posició a 8 minuts i 28 segons de l’or. En categoria masculina, el marxador murcià Miguel Ángel López es va imposar amb claredat després d’atacar tot just al quilòmetre 5 de cursa. El poderós atleta suec Perseus Karlström va provar de seguir el ritme de l’espanyol però va acusar el cansament i va acabar retirant-se en els últims compassos de la final.