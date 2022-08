La formació sènior femenina del CF Igualada va iniciar ahir la pretemporada. Des dels últims dies de juliol, les jugadores de Víctor Torrijos saben que aquest proper exercici jugaran a Preferent Femenina, com la temporada passada. Finalment, l’excel·lent tram final de la segona fase de la lliga que van protagonitzar (sis victòries consecutives) i que va permetre a les blaves assolir una meritòria segona posició a la Fase per a l’Ascens a Primera Nacional ha estat endebades. Les ambigüitats de la normativa de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) han facilitat a aquest organisme modificar els seus criteris durant l’estiu i encobrir aquest fet amb una presumpte «clarificació» de la normativa que ha convertit l’hipotètic ascens de les blaves en una quimera.

En principi, la possible vacant deixada per la renúncia d’un equip a una categoria estatal s’havia de cobrir amb la formació que tenia un millor coeficient d’entre tots aquells conjunts de la immediatament inferior que no havien pujat. La primera problemàtica, però, va sorgir a l’hora d’establir un criteri unificat per determinar els coeficients que tenia cada equip, entre els quals el CF Igualada. Les federacions territorials havien utilitzat formats competitius diferents a la màxima categoria femenina de cada comunitat autònoma per determinar-ne el campió, que assolia l’ascens directe, i els següents classificats. El criteri que ha fet servit l’ens federatiu estatal per establir aquests coeficients ha perjudicat inequívocament a les formacions dels territoris on el futbol femení està més arrelat i té un nivell competitiu més alt (Catalunya, el País Valencià o la Comunitat de Madrid). A més, la Reial Federació Espanyola de Futbol no ha fet públics els esmentats coeficients, tot i que els responsables dels equips els coneixen extraoficialment. D’altra banda, el procés de clarificació de la normativa ha establert que la vacant d’un equip s’ha de cobrir amb la formació amb millor coeficient de la seva àrea geogràfica. Per això, l’AD Son Sardina no ascendeix a Segona RFEF per ocupar el lloc deixat pel CD Badajoz, tal com es preveia, i el CF Igualada no pot cobrir el lloc de les balears a Primera Nacional. Finalment, puja a Segona RFEF la UD Almeria i un equip andalús ocupa el lloc de les blanc-i-vermelles a la quarta categoria estatal.