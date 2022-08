La suspensió forçosa de la clàssica de l’estiu els dos darrers exercicis no va descoratjar els Amics de l’Atletisme de Bagà ni els membres de la històrica secció local de la Unió Excursionista de Catalunya (UEC), les dues entitats que organitzen la popular i característica prova que es desenvolupa, quasi íntegrament, per paratges del Parc Natural del Cadí Moixeró. Enguany, cinc-cents corredors van avalar la recuperació del Trail del Moixeró i van prendre part en l’esdeveniment esportiu impulsat el 2014 per Carles Arocas.

Així doncs, després d’una espera tan perllongada, la setena edició del Trail del Moixeró, «la més esperada», especifica Josep Bover, membre de l’organització, es va celebrar diumenge amb el suport de 200 col·laboradors. La cursa més exigent de les tres que configuren la prova, aquella que implica completar un recorregut de 36 km i 2.200 m de desnivell positiu, va aplegar 191 corredors. El collbatoní Andreu Simón es va imposar en la categoria masculina amb un registre de 3 hores, 28 minuts i 31 segons. Rere seu van travessar la línia d’arribada l’argentí Sergio Gustavo Pereyra (3 h, 30’ i 40’’) i el cabrianès Lluís Ruiz (3 h, 42’ i 38’’). L’especialista de Cerdanyola Irene Fuertes va ser la més ràpida en la cursa femenina amb un temps de 4 hores, 42 minuts i 02 segons. La sitgetana Natàlia Butí (5 h, 04’ i 37’’) i l’egarenca Marta Romero (5 h, 09’ i 21’’) van pujar al segon i tercer graó del podi. El berguedà Toni Baños (2 h, 01’ i 01’’) i la manresana Lorena Cubillas (2 h, 31’ i 15’’) van dominar la cursa de 24 km i 1.100 m de desnivell positiu, en la qual van participar 157 atletes. Per últim, el recorregut de 12 km i 850 m de desnivell positiu va atreure 109 esportistes. Els més ràpids a l’hora de completar-lo van ser l’escocès Brendan Forrester (1 h, 11’ i 11’’) i la gironellenca Alba de Arriba (1 h, 29’ i 41’’). Dissabte, les cinc curses que integren la Moixeró XS van reunir 97 potencials corredors de curses de muntanya, a la vegada que 41 esportistes van afrontar el repte de la tercera edició del quilòmetre vertical Roca Tiraval. Els guanyadors, Aniol Pujiula i Aitana Domènech, van completar els 3,5 km i 700 m de desnivell en 29 minuts i 18 segons i 37 minuts i 58 segons, respectivament.