Robert Lewandowski s'ha emportat un ensurt terrible aquest dijous a la seva arribada a la Ciutat Esportiva. Després de parar-se a les portes de les instal·lacions per a signar autògrafs als aficionats que esperaven l'arribada dels jugadors, com ja és habitual, dos individus han aprofitat l'ocasió per robar-li un rellotge, valorat en 75.000 euros, directament del canell.

Els lladres han agafat el rellotge, amb una cridanera corretja de color taronja, i l'han amagat sota un arbre. Primer Lewandowski i després els Mossos han perseguit els tres lladres, però el jugador polonès ha patit un petit contratemps amb el seu cotxe i han estat els Mossos els que finalment han pogut recuperar el rellotge. La patrulla dels Mossos s'ha presentat a la Ciutat Esportiva on han estat presents fins passades les sis de la tarda.