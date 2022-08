El FC Pirinaica afronta el desafiament de consolidar-se a Primera Catalana

Segellar la permanència. Aquest és l’objectiu del FC Pirinaica per a la històrica temporada en què els vermells debutaran a Primera Catalana, la màxima categoria que ha assolit mai un equip representatiu d’un barri de Manresa. Tot i l’absència pactada de vuit futbolistes en el primer entrenament, el tècnic Eladi Gallego ha optat per dissenyar una pretemporada de quasi set setmanes.

Per tant, l’entrenador manresà disposa de 21 sessions preparatòries i de sis amistosos per «integrar els nous futbolistes a la dinàmica i l’estil de joc de l’equip» i per treballar adequadament «les qüestions tàctiques i estratègiques, sense oblidar la preparació física, un aspecte fonamental en aquesta primera fase del curs esportiu», emfasitza Gallego.

Confiar en els artífexs de l’ascens

Tot i pujar de categoria al terreny de joc del FC Joanenc en l’última jornada del grup 4t de Segona Catalana de l’exercici passat, la direcció esportiva i el cos tècnic del FC Pirinaica han pres la determinació de no fer excessives modificacions a la plantilla i han deixat palès que confien en els jugadors que van escriure la pàgina més llustrosa de la història de l’entitat al Municipal de Sant Joan.

Així doncs, només s’han produït sis baixes a l’equip, la majoria per decisió dels futbolistes o per causes de força major. El central Xavi Martos i els davanters Carlos Pérez Carlitos i Christian Anitua han optat per retirar-se. El porter lleidatà Marc González torna a la seva ciutat natal i Iván Marcuello ha de fixar la seva residència a Cadis fins el proper mes de febrer pels estudis. «Esperem que es pugui reintegrar a l’equip aleshores», explicita Eladi Gallego. Per últim, els tècnics han pactat amb el central Óscar Lariño que jugui amb el FC Pirinaica B (Tercera Catalana). L’entrenador manresà argumenta que «confiem en el potencial dels jugadors que van aconseguir l’ascens. Amb l’excepció d’alguns veterans, que ens han d’aportar la seva expertesa, són futbolistes joves que poden adaptar-se a l’exigència competitiva i al ritme de la Primera Catalana».

La continuïtat a la plantilla dels veterans Axier Sebastián (mig centre) i Rubén Epitié Dyowe (davanter) encara no és definitiva, tot i que Eladi Gallego compta amb l’aportació d’ambdós jugadors. «De moment, faran la pretemporada. La decisió final és dels futbolistes. Si prenen la determinació de jugar un curs més, tenen el lloc garantit», sentencia.

Jugadors amb bagatge a Primera

El perfil de cinc dels set futbolistes que ha incorporat el conjunt manresà és el de «jugadors joves però amb experiència a Primera Catalana. Necessitàvem a futbolistes que coneguessin la categoria i que poguessin transmetre aquest bagatge als companys que hi debutaran». Eladi Gallego valora «la capacitat per jugar com a lateral» del central esquerrà Álvaro Riera; «la potència i la polivalència» del mig centre o central Marcos Garrido; «el desplegament físic i l’arribada a porteria» intrínsecs al joc de Marcel Bellido; «el criteri a l’hora de jugar la pilota» de Pau Quintana que possibilita que «pugui jugar de mig centre o d’interior per ambdues bandes»; «el toc de qualitat» que aporta Marc Díaz en les jugades a pilota aturada i «el tarannà incisiu i l’olfacte golejador» de Jesús Peñarrubia.

Sens dubte, però, el fitxatge més remarcable que han efectuat els vermells és el del davanter surienc Óscar Uroz. «Sap com atreure l’atenció dels centrals de l’oponent i fixar-los, domina el joc aeri i és un golejador consumat», detalla Eladi Gallego.

Els trets que caracteritzen el joc del FC Pirinaica es mantindran a Primera Catalana. «Utilitzem diferents estructures d’equip (5-4-1, 4-4-2, 4-3-3) fins i tot en un mateix partit, per adaptar-nos al desenvolupament del joc. Ampliarem aquest ventall i preservarem dues premisses: saber què fer quan tinguem la pilota i trobar-nos còmodes quan no la tinguem, dominar el tempo del partit».

Aquest exercici, per primera vegada, equips històrics com la Unió Atlètica d’Horta, la UE Rubí i la UE Sants visitaran el Municipal de Mion Puigberenguer. Si el FC Pirinaica eludeix les dues darreres posicions del grup 2n de Primera Catalana al final de la lliga, aquest fet excepcional es podria convertir en habitual.