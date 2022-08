El davanter polonès del Barça Robert Lewandowski va patir ahir un insòlit robatori quan, estant encara dins al seu cotxe a punt d’entrar a la Ciutat Esportiva per assistir a l’entrenament de la tarda, va veure com li prenien un rellotge de la marca Patek Phillippe valorat en uns 70.000 euros. El jugador es va aturar per signar uns autògrafs i el delinqüent va aprofitar que baixava la finestreta del vehicle per agafar el preuat objecte. El mateix jugador va intentar atrapar el lladre, però aquest va ser més ràpid.

Posteriorment, uns agents dels Mossos d’Esquadra van detenir la persona que havia comès el robatori, que va confessar on era el rellotge: estava enterrat en una zona d’horts propera a la Ciutat Esportiva. Un cop més es va posar en relleu que el Barça té un problema amb la seguretat als accessos a les seves instal·lacions de Sant Joan Despí.