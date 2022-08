El gimnasta manresà Thierno Boubacar Diallo va realitzar ahir una bona actuació i va contribuir a la classificació de la selecció espanyola per a la final d’equips del Campionat d’Europa, que té lloc aquests dies a l’Olympiahalle de Munic. L’esportista de l’Egiba no va poder entrar en cap final d’aparells tot i que en va estar a prop en el cavall amb arcs, on va ser el 14è amb 13.766, el millor del combinat estatal en aquesta disciplina.

Diallo va estar a un bon nivell al cavall amb arcs, l’aparell en el que hi tenia més esperances dipositades, però es a quedar a sis posicions de la final. En les paral·leles també va sobresortir, fent 19è amb 14.100, i en la barra va finalitzar el 46è, amb 13.000. Espanya es va situar tercera en la classificació per equips amb la formació integrada per Nicolau Mir, Néstor Abad, Joel Plata, i Ray Zapata i Thierno Diallo. Amb una puntuació de 252.129, només va ser superada per Gran Bretanya, que va fer 255.827, i Turquia, que va sumar amb 252.862. Amb aquest precedent, el conjunt estatal buscarà el podi en la final que tindrà lloc demà dissabte a les 14.45 h. En el capítol individual, títol europeu pel britànic Joe Fraser, amb 85.565, secundat en el podi pels turcs Ahmet Onder (85.131) i Adem Asil (84.465). Rera seu, Joel Plata, quart amb 83.731. Els altres dos espanyols que van participar en tots els aparells van ser Nicolau Mir, 15è amb 81.233, i Néstor Abad, 32è amb 78.899. Diumenge, dos dels companys de Thierno seran protagonistes en la jornada de finals d’aparells. Joel Plata disputarà la de barra, mentre que Nicolau Mir sortirà en la de paral·leles. Álvaro Giráldez busca una final L’altre gimnasta de l’Egiba a Munic és el santjoanenc Álvaro Giráldez, que avui entra en acció a l’Europeu de categoria júnior. El bagenc disputarà els sis aparells, igual que el seus companys de selecció Daniel Carrión i Pablo Ruiz, i tal i com va declarar a aquest diari, «la possibilitat de ser a una final per aparells és real». Giráldez creu que les seves opcions son en terra, barra, salt i paral·leles». Després de Lorena Medina, Laia Font i Thierno Diallo, el de Sant Joan de Vilatorrada és el quart gimnasta de l’Egiba a la capital bavaresa.