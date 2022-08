Un nou salt de qualitat, un nou desafiament. Després de dues temporades a Primera Catalana i amb l’equip consolidat a la categoria, la junta directiva del CF Martorell ha pres la determinació de donar un altre impuls a la nau capitana del futbol martorellenc. Els últims mesos, els directius blanc-i-vermells han treballat intensament per tenir els recursos econòmics necessaris per incrementar en un 25% el pressupost disponible per configurar la plantilla del primer equip de l’entitat. La finalitat de la seva iniciativa és propiciar que la formació que continuarà dirigint el tècnic badaloní Javi Cuesta pugui competir per classificar-se entre el segon i el cinquè llocs del grup 3r de Primera Catalana al final de la competició. Aquestes posicions faciliten l’accés a la nova categoria que hi haurà a partir del curs esportiu 2023-24 entre la Tercera Divisió i la Primera Catalana: la Superlliga.

Rafael García Moragas, president del CF Martorell, argumenta que l’ascens «seria la millor manera de donar visibilitat a la tasca que el club desenvolupa en l’àmbit formatiu». No endebades, aquesta propera temporada, el CF Martorell incrementarà en set els equips base de l’entitat, dels actuals 35 a 42. A més, deu d’aquestes formacions són femenines. Tal com remarca Rafael García Moragas, aquest curs que ara iniciem «fins a 550 futbolistes han triat el CF Martorell per formar-se». Els conjunts masculí i femení (Primera Divisió Catalana) i l’equip de veterans completen la relació de formacions del club martorellenc.

L’al·licient d’entomar nous reptes

Les negociacions per renovar el tècnic Javi Cuesta van ser ràpides i fructíferes. «La temporada passada es van complir els objectius que ens havíem fixat. A més, el CF Martorell em va oferir dirigir un projecte més ambiciós». Aquest incentiu va propiciar la continuïtat del badaloní a la banqueta blanc-i-vermella.

Tot i això, el primer desafiament de Javi Cuesta i el seu equip de col·laboradors va ser mantenir a l’equip a tots els futbolistes capacitats per possibilitar que els martorellencs figurin a la part alta de la taula classificatòria. En conseqüència, quinze jugadors han segellat la renovació, inclòs el determinant davanter Èric Iglesias.

Només sis dels futbolistes que van finalitzar l’exercici passat no continuaran a l’equip: Martí Rafanell, Óscar Peña (CE Júpiter), Christian Alarcón (EF Mataró), Álex Torres, Jesús Peñarrubia (FC Pirinaica) i David Olid (FC les Franqueses). Per configurar «una plantilla d’un nivell excepcional», el CF Martorell ha incorporat a set futbolistes, quasi tots joves amb un notable potencial.

Javi Cuesta destaca «la profunditat» que pot donar als blanc-i-vermells el lateral dret Izan Espinosa. «El darrer curs va tenir un trencament en el lligament encreuat anterior del genoll dret i per això no va poder mostrar el seu nivell al FC Martinenc». El tècnic badaloní lloa «la qualitat tècnica i el criteri a l’hora d’iniciar les jugades ofensives» del lateral esquerre Roger Peña, unes aptituds que també atorga al central Víctor García, a més de «dominar a la perfecció el joc aeri». Segons Javi Cuesta, Marc Torres «és polivalent, pot jugar com a mig centre o com a interior», alhora que Albert Garrido «interpreta i executa molt bé els desplaçaments en diagonal, sap col·locar-se rere els mig centres de l’oponent i és capaç de donar la decisiva última passada». Per últim, Javi Cuesta valora «el caràcter competitiu» de Gerard Gómez i considera que el porter Marcos Hurtado «afronta un curs d’aprenentatge cabdal» per esdevenir, en el futur, un baluard a la porteria blanc-i-vermella.

La reestructuració dels grups de Primera Catalana ha determinat que, aquest exercici, el CF Martorell s’enfronti a equips de l’àrea metropolitana i de la província de Tarragona. «Pels recursos econòmics que té i per la qualitat de la plantilla que ha configurat, el CF Reddis de Reus és el gran favorit per assolir el títol i l’ascens a Tercera Divisió», explicita Javi Cuesta. Per al tècnic badaloní, la UE Valls és el principal candidat a arrabassar el primer lloc al CF Reddis, alhora que el FC Ascó, el Santfeliuenc FC, el Vilanova CF i la UD Viladecans haurien de lluitar per pujar a la Superlliga. El CF Martorell es vol afegir a aquesta relació. «Iniciem la temporada amb confiança, il·lusió i ambició», emfasitza Javi Cuesta.