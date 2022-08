La selecció espanyola de gimnàstica ha acabat en la vuitena i última posició a la final per equips del Campionat d'Europa que se celebra a Munic. Després de la tercera plaça assolida dijous en la fase classificatòria, el quintet hispà tenia esperances de lluitar pel podi i penjar-se una medalla, però des del primer aparell s'ha vist que aquest objectiu era pràcticament inviable. Al costat de Ray Zapata, Joel Plata, Néstor Abad i Nicolau Mir ha completat el conjunt el gimnasta manresà de l'Egiba Thierno Diallo.

Espanya ha començat la participació a l'Olympiahalle de la localitat bavaresa en l'aparell de cavall amb arcs, un dels més difícils de la gimnàstica artística, i sengles caigudes de Mir (11.333) i Plata (12.200) han començat a llastar les aspiracions de l'equip. La final es disputa seguint el format de tres gimnastes per aparell i cada nota compta, per tant les errades es paguen cares. Diallo, amb 13.633, ha millorat la puntuació de la selecció, però Espanya s'ha situat vuitena després de la primera rotació.

El pas per les anelles tampoc ha redreçat la sort de la selecció espanyola, que ha reviscolat en el salt, però tot i que en alguns moments ha semblat que podia competir per evitar la darrera plaça d'entre els vuit contendents, l'equip no ha pogut esquivar la vuitena plaça. Diallo també ha sortit en la quarta rotació, fent una bona actuació a les paral·leles amb una nota de 13.833.

Amb Gran Bretanya consolidant-se en el liderat aparell rere aparell, Espanya ha finalitzat a la barra i el terra amb més bona fortuna però sumant dotze punts menys que en la sessió inicial del dijous.

El següent repte de l'equip després de conquerir la vuitena plaça i refermar el seu lloc en l'elit continental, serà el Campionat del Món que se celebrarà del 29 d'octubre al 6 de novembre a Liverpool (Anglaterra).