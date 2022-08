El Campionat del Món de TrialGP es reprendrà demà diumenge després de l’aturada estiuenca amb el Gran Premi de Bèlgica, setena cita de la temporada després de les dobles jornades d’Espanya, Andorra i Alemanya. El pierenc Toni Bou defensarà el liderat a la localitat de Comblain-au-Pont en una escala de la competició que es disputa en un sol dia.

Toni Bou, pilot del Repsol Honda Team, té 114 punts, 23 més que Jaime Busto (Vertigo Factory) i 41 que Adam Raga (TRRS Factory). Tot i això, l’anoienc sap que «encara queda feina per fer, intentarem ser regulars, sempre en el podi per sumar el màxim número de punts i no cometre errades». Bou ha guanyat les quatre vegades que ha corregut en aquest traçat.