L’entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, va assegurar ahir que la «prioritat» del club és inscriure el central Jules Koundé, un tràmit que, va admetre, passa per alleugerir la massa salarial mitjançant la sortida de futbolistes. El tècnic no facilitarà fins avui al matí la llista de convocats per al matx de la segona jornada de la lliga que els blaugrana disputaran a les 22 h al camp de la Reial Societat. Ferran Torres ja té l’alta mèdica i Busquets és baixa per sanció.

«Hi ha un mercat que acaba l’1 de setembre i no sabem què passarà. Hi ha opcions per sortir i entrar. Aubameyang ara és jugador nostre i en el partit de demà podria ser important. Veurem què diran les circumstàncies», va indicar en referència a un dels dos jugadors que sonen per deixar l’entitat, juntament amb Memphis. Xavi, en canvi, no compta amb Sergiño Dest, que ja es va perdre el primer partit contra el Rayo i de qui va recordar que «ja sap quina és la seva situació» a l’equip. Per això, no descarta fitxar un lateral dret, si bé va precisar que té les opcions d’Araújo, Koundé i Roberto.