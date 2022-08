El Manresa fitxa el central Paco Benítez i el mig centre Aschalew

Dues incorporacions per cobrir dues baixes per lesió de llarga durada. El Centre d’Esports Manresa va anunciar ahir el fitxatge del central andalús Paco Benítez i del mig centre de Sant Fruitós de Bages Aschalew Sanmartí. La plaga de lesions que va flagel·lar l’equip de Ferran Costa l’exercici passat s’ha reproduït, fins a cert punt, aquesta pretemporada. Primer, es va lesionar de gravetat el polivalent mig centre Uri Pérez i, els últims dies, s’ha confirmat que el central Joan Castanyer ha recaigut de l’edema ossi que va tenir al turmell dret i que haurà de tornar a ser intervingut quirúrgicament.

En aquest context, el tècnic castelldefelenc i el seu equip de col·laboradors han pres la determinació de reforçar l’equip amb dos futbolistes per afrontar amb garanties el debut a la Segona Divisió RFEF. El mig centre bagenc Aschalew Sanmartí, de 20 anys, aterra al primer equip blanc-i-vermell procedent de la UE Cornellà, entitat que el va cedir al FC Cerdanyola (Segona Divisió RFEF), el darrer curs esportiu. El santfruitosenc va completar la seva etapa formativa a cavall del FC Barcelona i del club del Baix Llobregat. Tal com assenyalàvem, Aschalew Sanmartí va jugar cedit al FC Cerdanyola en el seu primer exercici com a sènior. Amb l’equip de Toni Carrillo, va prendre part en 29 partits de lliga (1.737 minuts) i va marcar un gol. Per la seva banda, el central andalús Paco Benítez, de 19 anys, va jugar el curs passat al primer equip de l’AD Cartaya (Tercera Divisió), tot i ser encara juvenil. El central esquerrà ha militat als equips formatius del Cadis CF i de la UD Almeria.