L’atleta i muntanyenc ceretà Kilian Jornet serà divendres a la línia de sortida de l’Ultra Trail del Mont Blanc per primer cop des del 2018 i partirà de Chamonix per donar la volta al sostre d’Europa (amb permís del caucàsic mont Elbrus) com un dels candidats a endur-se la quarta victòria després dels triomfs dels anys 2008, 2009 i 2011. Jornet i la resta dels 2.300 participants s’enfrontaran a un recorregut de 170 km i un desnivell positiu de 10.000 metres que hauran de completar en un màxim de 46,5 hores.

La gran festa de la UTMB es va posar en marxa ahir diumenge amb el lliurament dels dorsals de les primeres curses del programa. Si bé la prova en que participarà Jornet s’iniciarà divendres a les 18 h, durant la setmana se celebren set altres trails de metratges i dificultats variables i que, en total, reuneixen fins a 10.000 atletes.

El retorn a una cursa que va començar a cimentar la seva llegenda fa gairebé una dècada i mitja el va anunciar Jornet al març dues setmanes després de participar per sorpresa en una ultra a Suècia per conquerir els punts necessaris per ser admès a la UTMB. «Per què?», es va preguntar el ceretà sobre aquesta decisió. «Perquè m’agrada el dolor, les coses difícils. La llarga distància és un repte, és esforçar-se per soportar el dolor. Però també perquè sempre hi ha molt nivell, una gran confrontació amb els atletes en un recorregut que conec bé, ja que he viscut uns quants anys a Chamonix. És un plaer tornar a aquesta mítica cursa».

El domini de Jornet va ser incontestable entre el 2008 i el 2011 -el 2010, el mal temps va fer suspendre la cursa-, i en total hi haurà participat set vegades, però la darrera, el 2018, va ser frustrant per culpa de la picada d’una abella. L’atleta és al·lèrgic al verí de l’insecte i va haver de plegar. Quatre anys després, Jornet tornarà trescar per un itinerari que passa per França, Itàlia i Suïssa.

Després de guanyar dues proves de gran nivell com la Hardrock 100 i la Zegama-Aizkorri, i de fer cinquè a la Sierre-Zinal fa dos dissabtes, Jornet tindrà com a grans rivals el també català Pau Capell, vencedor de l’edició del 2019, i Jim Walmsley, que vol ser el primer nordamericà en inscriure el seu nom al palmarès de la UTMB. Absents François D’Haene, líder històric amb quatre victòries, per decisió pròpia i Xavier Thévenard (3 triomfs) per culpa de l’enfermetat de Lyme (infecció bacteriana causada per la picada d’una paparra), altres rivals de pes per Jornet seran els també nordamericans Tim Tollefson i Zach Miller, el francès Aurélien Dunand-Pallaz, vigent subcampió, l’alemany Hannes Namberger, el francès Thibaut Garrivier i el britànic Tom Evans.

Sense Courtney Dauwalter, la vencedora a les dues últimes edicions, la neozelandesa Ragna Debats i l’espanyola Azara Garcia figuren com a favorites. La igualadina Sheila Avilés torna també al Mont Blanc per prendre dijous la sortida a l’OCC (Orsières Champex Chamonix), de 55 km i 6.500 m de desnivell positiu.