El Club Gimnàstic guanya la Grama en el primer amistós

Reeixida estrena de la formació juvenil del Club Gimnàstic de Manresa. Els escapulats es van imposar en el seu primer partit de preparació a la FE Grama (4 a 2), conjunt que va aconseguir l’ascens a la Divisió d’Honor Juvenil l’exercici passat. La intensitat dels amfitrions va sorprendre els colomencs a l’inici de la confrontació. Els jugadors d’Óscar Segura trenaven el joc amb criteri i trobaven amb facilitat la fórmula per esbotzar el sistema defensiu de l’oponent. Quan encara no s’havien jugat cinc minuts, Roger Sors va pispar la pilota a un defensa, va penetrar com a extrem dret i va servir una enverinada centrada rasa al segon pal que va permetre Álex Bravo donar avantatge al seu equip (1 a 0). Tot i que els visitants van ajustar la seva defensa, un servei en profunditat de Gustavo Reinke Gonçalves va habilitar Arnau Prat per encarar en solitari el porter colomenc i superar-lo amb una inapel·lable rematada al primer pal (min 32). L’escenari no es va modificar a la represa i Miquel Graells (min 58) va aprofitar una centrada des de la posició d’extrem dret per sentenciar el duel (3 a 0). Una esfèrica que va topar amb les mans de Guillem Bonet a l’àrea va permetre Joel Estudillo minimitzar el desavantatge visitant de penal (min 65). Catorze minuts després, el porter Guiu Escobar va cometre pena màxima per aturar Gerard Solà. Nicolás Olmedo el va transformar (4 a 1). Tot seguit, una pilota perduda per Roger Alcalá va habilitar Darling Patricio Suárez per establir el marcador definitiu (4 a 2).