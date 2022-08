El Comitè de Curses de la UTMB Mont-Blanc, la prova més mediàtica i important del ‘trail running’, ha informat aquesta matinada de la mort d’uns dels corredors a prop del refugi del Plan Glacier. El corredor de la Petite Trotte à Léon (PTL) es trobava amb el seu equip en un sender oficial i senyalitzat durant tot l’any, entre el coll de Tricot i el refugi del Pla Glacier.

L’equip d’helicòpters de rescat ha acudit al lloc de l'accident i després ha confirmat la mort del corredor.

El corredor mort és de nacionalitat brasilera i, per respecte a la família, els organitzadors en mantindran l’anonimat.

La PTL és una prova pedestre autònoma d’ultraresistència de 300 km i 25.000 metres de desnivell, en la qual participen equips de dos o tres corredors. Els participants són rastrejats per una balisa GPS en tot moment durant tot el recorregut.

Per participar en aquest esdeveniment, les sol·licituds se seleccionen d’una llista d’experiència presentada per cada equip establert.

Tots els equips de PTL han sigut informats de la situació. L’esdeveniment continua en curs i cada equip decidirà si continua.

"La família de la UTMB està profundament entristida i dona les seves condolences a la família i amics de la víctima", han afirmat els organitzadors de la prova en un comunicat.

No és la primera vegada que passa una desgràcia en aquesta prova de carrera de muntanya. L’any passat ja hi va morir una altra persona per una greu caiguda.