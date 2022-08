Manresa ensenyarà a nedar nens en risc d'exclusió social

El Club Natació Manresa, la Creu Roja i la Fundació Guardiola Sala han presentat aquest dimarts un projecte comú, que de moment durarà els propers dos anys, per ensenyar a nedar a quaranta nens i nenes, d'edats compreses entre els tres i els dotze anys, a les piscines municipals. Tots ells ja formen part del Centre Obert del Casal-Ot, regit per Creu Roja a la plaça del Milcentenari de la capital bagenca, i entre la segona quinzena de setembre i el juny faran a peu els metres que el separen de les piscines Manel Estiarte i Duocastella per dur-hi a terme aquesta activitat.

La presentació s'ha fet en dues parts. Ha tingut la presència del president de la Fundació Guardiola Sala, Pere Guardiola, acompanyat pel seu pare, Valentí Guardiola. També pels patrons de la fundació Manel i Albert Estiarte, pel president de Creu Roja Manresa, Ferran Sarrió i, ja a les piscines, per la presidenta del CN Manresa, Montse Gomariz. Al Casal-Ot, la responsable del centre obert, Judit Farell, ha fet una àmplia exposició de totes les activitats que allà s'hi fan durant tot l'any, de com és un lloc d'acollida per a quaranta nens en risc d'exclusió social, triats a partir d'uns barems, els quals "solen portar una motxilla gran a sobre i troben aquí un lloc on trobar-hi el lleure que necessiten, però també ajut per fer els deures, ordinadors, un punt wi-fi per estar en contacte amb companys de classe i un àpat, el berenar, que mirem que sigui generós i saludable".

Farell ha explicat que aquest estiu s'han fet sortides a la platja i a la piscina, però que alguns dels nens no sabien nedar, per això "és important que n'aprenguin, no només perquè puguin fer esport, sinó per la capacitat socialitzadora que els suposa".

En acabat, la comitiva s'ha traslladat a les piscines, on tindran lloc les sessions dos cops per setmana. El president de la fundació, Pere Guardiola, hi ha explicat que "aquest és un projecte que té sentit per ell mateix. En busquem que tinguin relació amb el territori i vam considerar donar la possibilitat als nens del Casal-Ot de poder iniciar-se en la natació. Ho vam vincular tot i hem arribat a un desenllaç en què sembla que tots els elements lliguin: Creu Roja, la fundació, els patrons, els germans Estiarte, i el Club Natació Manresa".

Per la seva banda, Manel Estiarte es mostrava "molt content, primer per la fusió entre els Estiarte i els Guardiola, i segon que el començament dels seus projectes vagin lligats a un lloc que m'estimo tant ho fa tot perfecte". La presidenta del club, Montse Gomariz, per la seva banda, va avançar que "farem tot el possible per integrar els nens i que no se sentin com alguna cosa a part del club. Som 300 esportistes i ara serem 320 i, qui sap, potser d'aquí surt algun esportista important o fins i tot olímpic".