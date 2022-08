El Sala 5 Martorell llueix efectivitat i goleja el Barça Atlètic a domicili

El primer partit de preparació del Sala 5 Martorell va reportar una victòria de prestigi a la formació que dirigeix el tècnic gavanenc Víctor González. Els martorellencs es van imposar a la pista del Barça Atlètic, un equip consolidat a la Segona Divisió, amb solvència i contundència (2 a 6). Així doncs, després de fer sis sessions d’entrenament, els del Baix Llobregat van disputar, dissabte, el primer duel per avaluar la seva progressió. Tot i l’absència per lesió dels tanques Abdelmalick Akarkach i Marc Mármol i de l’incisiu ala Ibai Espinosa, així com la de porter Iván Reyes, pels compromisos de la selecció estatal sub-20, els martorellencs van afrontar el matx amb un equip solvent gràcies a l’amplitud de la seva plantilla. El porter Imad Ruiz, el tanca Sergi Viedma, els ales Roger Bermusell i Oussama i el pivot Èric Panés van integrar el cinc inicial que va presentar Víctor González. Pels del Baix Llobregat, també van jugar Dani Castro, Ferran Ruiz Ferru, Fouad, Pavel Pérez i Toni Hinojosa. El porter del juvenil Jordi Bover va restar a la banqueta. Tot i que el Barça Atlètic es va avançar a l’electrònic, el Sala 5 Martorell va remuntar abans del descans (1 a 3) i va signar el mateix parcial en el segon període (2 a 6). En la vessant golejadora, va destacar el pivot Toni Hinojosa, autor de dos gols.