El San Mauro prepara el debut a Primera Catalana amb l’afany de mantenir-s’hi

Noranta-tres dies després de golejar el CF Terlenka Barcelonista al Municipal de Santa Margarida de Montbui (4 a 1) i de proclamar-se campions del grup 2n de Segona Catalana, dilluns, els jugadors que integren la plantilla del primer equip de la UD San Mauro van efectuar el primer entrenament de pretemporada del curs en el qual el conjunt maurista debutarà a Primera Catalana, la màxima categoria territorial.

Tot i que des de meitats de juliol estava previst fer aquesta sessió preparatòria al Municipal Pas Blau de la Pobla de Claramunt, l’endarreriment de l’inici de les obres de substitució de l’envellida gespa artificial de l’estadi montbuienc va propiciar que l’entrenament s’efectués al camp ubicat al barri que dona nom a l’entitat. La burocràcia ha provocat l’ajornament d’uns treballs que haurien d’haver començat el dimarts, 16 d’agost, fins la propera setmana.

La UD San Mauro encara l’estrena de la nau capitana de l’entitat a Primera Catalana amb l’anhel de segellar la permanència a la categoria. L’entrenador del conjunt montbuienc, Jesús Milán, explicita que «com a equip, som novells a Primera Catalana». No endebades, «almenys la meitat dels jugadors de la plantilla hi debutaran. Són futbolistes que tenen prou talent i qualitat per adaptar-se a l’exigència competitiva de la categoria, però abans de començar la lliga som la ventafocs de la competició», reflexiona el tècnic igualadí.

A més de segellar la renovació de quinze membres de la plantilla que va assolir l’ascens, els responsables de la direcció esportiva de la UD San Mauro han concretat vuit fitxatges, aquest estiu. Quatre són joves amb potencial i marge de creixement i els altres quatre jugadors contrastats amb experiència a Tercera Divisió.

El valor afegit del vincle afectiu

Això sí, les vuit incorporacions compleixen una premissa. «Tots aquests futbolistes s’han format, almenys en part, als equips base de la UD San Mauro. Per tant, són jugadors que tenen un vincle afectiu amb l’entitat, que senten el club», remarca Jesús Milán. «Aquest sentiment de pertinença, el curs passat, va ser clau per aconseguir l’ascens i va generar una complicitat amb l’afició que va propiciar la creació de la Grada d’Animació. No volíem desnaturalitzar el compromís del vestidor amb l’entitat. Ens dona un plus a l’hora de competir que volem mantenir i potenciar», sentencia. Vint-i-un dels vint-i-tres futbolistes del primer equip de la UD San Mauro són anoeincs i els altres dos (Marc Moreno i Èric González) de Sant Sadurní d’Anoia.

Jesús Milán assenyala que el porter Romans Carrillo ha d’aportar a l’equip «el seu caràcter i lideratge», unes qualitats que també atorga al central Cristian Castaño, un defensa que garanteix al conjunt maurista «criteri a l’hora de treure la pilota jugada des del darrere». L’igualadí pretén que el destre jugador de banda dreta Roger Martínez «torni a gaudir jugant a futbol després de dos exercicis en els quals les lesions no li ho han permès». «Si és així, pot ser un dels jugadors revelació de la categoria», rebla. Un repte similar afronta el mitja punta esquerrà Pau Yáñez. «La seva intel·ligència tàctica propicia que pugui jugar de mitja punta, de mig centre o d’interior. El curs passat va tenir una greu lesió de menisc, però si recupera el seu nivell, només jugarà una temporada a Primera Catalana». El lateral esquerre Marc Moreno és una aposta per «un jugador ràpid i destre d’un inequívoc perfil ofensiu» i Xavi Pujó per «un futbolista imprescindible per la seva polivalència». Per últim, Jesús Milán certifica que el veterà Èric González «ha de ser la referència de l’equip a la zona de creació i el principal artífex de les passades decisives als davanters» i que el vilanoví Franco Nantez «ha de ser determinant en atac». A més, Jesús Milán espera que futbolistes com el mig centre Jordi Aribau, l’interior o extrem Josep Navarro i el davanter Èric Compte Copoví Copo es reivindiquin com a jugadors decisius a Primera Catalana.

Els mauristes faran 23 sessions d’entrenament i jugaran sis partits de preparació abans del primer cap de setmana d’octubre. «Tots els amistosos que hem pactat són contra equips de Primera Catalana». «Volem que els futbolistes coneguin el nivell competitiu de la lliga i que puguin adaptar-s’hi abans d’iniciar la competició», detalla Jesús Milán.