Arrenca una nova temporada de la Champions League per al FC Barcelona. Després de la decepció de la passada temporada, en la qual el conjunt blaugrana no va poder passar de la fase de grups, el Barça torna a la màxima competició continental amb aires renovats i amb la màxima ambició per tractar d'aconseguir un títol que es va aixecar per última vegada el 2015. El Barça pertany al grup C i els seus rivals seran el Bayern de Munich, l'Inter de Milà i Viktoria Plsen, un grup que ja denominat com el de la 'mort'.

El Reial Madrid ha tingut més sort a l'hora del repartiment dels equips i s'enfrontarà, en el grup F, al RB Leipzig, Shakhtar Donetsk i Celtic de Glasgow. Un altre dels equips espanyols, com és l'Atlètic de Madrid, jugarà contra el Bayern Leverkusen, Brugges i Porto. Per altra banda, el Sevilla, últim representant de la lliga espanyola es veurà les cares amb el Manchester City, Borussia Dortmund i Copenhagen.