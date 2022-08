Berguedà Bike Day. És el nom de la iniciativa pionera (avançada per Regió7 fa uns mesos) que se celebrarà a Coll de Pal el dissabte 24 de setembre i que està orientada a tots els apassionats del ciclisme sense tenir en compte el seu nivell. És un esdeveniment no competitiu, inspirat en unes jornades que es fan als Dolomites (Itàlia) i que vol ser una eina de promoció esportiva i, en particular, de les possibilitats cicloturístiques que ofereix la comarca.

De 9 del matí a 1 del migdia, la carretera d’accés a Coll de Pal estarà tallada al pas de vehicles, motos i furgonetes des de la urbanització de Sant Sebastià, per tal que els participants puguin gaudir de la ruta sense preocupar-se pel trànsit de cotxes. A més, hi haurà servei d’assistència i ambulància, i marcatge de cada quilòmetre. «Proporcionem allò que els ciclistes no tenen: una instal·lació esportiva per a ús exclusiu», destaca el conseller comarcal d’Esports, Abel García. L’esdeveniment està impulsat pel Consell del Berguedà i compta amb la col·laboració dels ajuntaments implicats de Guardiola i Bagà, i de la federació catalana, que s’implicarà en la promoció». El coll de Pal és un dels ports de muntanya més emblemàtics i durs del país. Amb els seus gairebé 19 quilòmetres i un desnivell de més de 1.200 metres, ha estat dos vegades final d’etapa de la Volta a Catalunya i tres de la desapareguda Setmana Catalana. A més, enguany ha sigut final de la primera etapa del Tour de Lord.