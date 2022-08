Dos partits de preparació, dues victòries. El Club Esportiu Berga va ratificar les notables prestacions que va oferir en el primer partit de pretemporada i va sotmetre el CF Calders (3 a 1). Els berguedans van dominar el seu oponent durant el primer període, però els va faltar clarividència per fer la passada decisiva i un servei de cantonada va habilitar Guillem Soler per avançar els bagencs a l’electrònic (min 37). A la represa, els amfitrions van exhibir més determinació i inspiració ofensives i dues jugades trenades per Iker Coronado i Joanet van propiciar la remuntada. Tobías Nahuel Araújo va segellar el triomf (min 84). Per la seva banda, el FC Joanenc va vèncer al terreny de joc del CD Cervera (1 a 2).