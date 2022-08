La tornada del Barça a la Lliga de Campions, després de passar pel purgatori de la Lliga Europa en la segona part de la temporada passada, no serà fàcil, ni còmode. Els blaugrana retrobaran vells fantasmes en el grup inicial de la màxima competició europea, i hauran de posar-se a to aviat per aconseguir una de les dues primeres posicions, segurament la segona, que impedeixi que tornin a caure al segon nivell europeu a partir del novembre.

El Bayern, l’equip que ha encadenat un parcial de 14 gols a favor i 2 en contra en els tres últims partits jugats contra els barcelonistes, es torna a creuar en el camí. És un ogre poderós el qual, a més, no té gaire estima pels catalans després que aquests se li hagin endut aquest estiu el seu màxim golejador, Robert Lewandowski. Si ja no fos un problema prou gran per al Barça aquest oponent, el segon era el rival més dur el tercer pot en el sorteig d’ahir, un Inter de Milà amb una davantera poderosa, després del retorn de Romelu Lukaku, que s’entén perfectament amb l’argentí Lautaro Martínez. Ha de ser l’enemic a batre per entrar als vuitens de final. I per completar el conte, no podia faltar una ventafocs. Del Viktoria Plzen txec no s’espera que robi punts a ningú, però sovint aquests personatges tenen reaccions inesperades. Fa quatre temporades, un altre conjunt del mateix país, l’Slavia de Praga, va ser capaç d’empatar a Camp Nou i també de prendre punts als italians, en un grup que completava el Tottenham. El conjunt bohemi aspirarà a repetir-ho, tot i que té complicat escapar de ser devorat pel gegant bavarès.

L’efecte Mané

Pel que fa al Bayern, els muniquesos no semblen haver notat l’absència de Lewandowski. S’han reforçat amb el senegalès Mané, procedent del Liverpool, menys rematador, però més mòbil, i han arrencat clavant un 1-6 a l’Eintracht i un 0-7 al Bochum a la Bundesliga. El conjunt de Nagelsmann no té una referència tan clara a dalt, però això ha fet intensificar la seva mobilitat. A més, ha reforçat bé la defensa amb De Ligt i Mazraoui, el centre del camp amb Gravenberch i la davantera amb el mencionat Mané.

Tot i això, el repte per als blaugrana, que també tenen una plantilla força millor que les últimes, serà el de competir i apropar-se al seu nivell. Els desastres dels últims anys no s’haurien de repetir, tot i que els alemanys continuen semblant millors.

Sostre de vidre

Pel que fa a l’Inter, la temporada passada va aconseguir arribar als vuitens de final, on en va fer fora el Liverpool, malgrat que va plantar-li cara. Els milanesos van deixar escapar una lliga que semblava guanyada a mans dels seus veïns de la ciutat i han repescat Lukaku, el potent davanter belga que es va penedir d’haver fitxat pel Chelsea poc després de fer-ho. Forma una dupla molt difícil de controlar amb l’argentí Lautaro Martínez i ha de ser el rival a superar pel Barça. La resta de la plantilla és molt semblant a la que que va caure dos cops contra el Madrid l’any passat en la fase de grups europea.

Finalment, el Viktoria Plzen ha arribat a la Champions després d’haver superat tres prèvies, contra l’HJK Hèlsinki (per un total de 7-1), el Sheriff Tiràspol, revelació europea del curs passat, amb dos triomfs per 2-1, i el Qarabag azerbaidjanès, patint i remuntant un gol en contra a casa. Michal Bilek, exjugador del Betis dels anys noranta, dirigeix un conjunt disciplinat però destinat a la quarta posició final del grup.