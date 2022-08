L'atleta manresà de l'Avinent Manel Deli és a Berlín on aquest dissabte, a partir de dos quarts de set del matí, participarà en el Mundial dels 100 quilòmetres que es disputa a la capital alemanya. Deli, corredor tardà, intentarà aconseguir una bona posició en la seva estrena en una gran competició internacional, per a la qual ha estat seleccionat per la Federació Espanyola d'Atletisme.

Per preparar aquesta cursa, el bagenc va haver de renunciar a l'estatal de la distància, que es va fer el passat mes de juliol a Santander. En aquesta prova estrena internacionalitat absoluta i vol fer valer el títol de campió d'Espanya del 2021, en què va vèncer amb una marca de 6 hores, 55 minuts i 21 segons. Deli és a Berlín acompanyat del seu entrenador, Joan Lleonart, i també per la resta de la delegació espanyola. En la cursa masculina també participarà Juan Antonio Ramos, un agent de policia d'Almeria de 53 anys, i en la femenina, la valenciana Carmen María Pérez. Si voleu seguir la cursa en directe, ho podeu fer EN AQUEST ENLLAÇ.