El nou projecte del CF Igualada opta a competir per l’ascens a la Superlliga

El primer equip del CF Igualada va iniciar dilluns les sessions preparatòries amb una plantilla «equilibrada i més àmplia que l’anterior» integrada per «futbolistes de qualitat que estan il·lusionats amb el nou projecte», detalla Pedro Milla, el tècnic del conjunt de la capital de l’Anoia, per segon exercici consecutiu.

La configuració de la plantilla blava ha estat laboriosa. No endebades, el conjunt igualadí és el que ha registrat més baixes (10) i el que ha concretat més incorporacions (12) de les quatre formacions de l’àmbit informatiu de Regió7 que militen a Primera Catalana. El factor que ho ha originat han estat les temptadores ofertes que han rebut alguns dels seus millors davanters i que han propiciat la marxa de Franco Nantez (UD San Mauro), Max Morell (UE Vic) i Rafel Pérez (AEC Manlleu).

Tot i aquesta dificultat, Pedro Milla i Xavier Ribera (director tècnic) han bastit un equip competitiu que, per a l’entrenador barceloní, «s’ha de centrar en millorar dia rere dia les seves prestacions i afrontar la competició partit a partit, sense capficar-se en el fet que representem a un històric del futbol català: el CF Igualada. Aquesta és la millor manera d’aconseguir els hipotètics objectius que ens tracem». Francesc Jorba, president del club anoienc, és més explícit. «La creació de la Superlliga Catalana provocarà el descens de facto de tots els conjunts de Primera Catalana que no accedeixin a la nova categoria». «Per tant, el nostre propòsit ha de ser competir per ser entre els cinc primers al final de la competició», conclou el dirigent.

La baixa de Romans Carrillo (UD San Mauro) i Arturo Picaseño (FC Martinenc), els dos porters del CF Igualada la temporada passada, ha propiciat la completa renovació d’aquesta línia de l’equip. El surienc Agustí Mora (CF Solsona) i l’andalús David Martos (Linares Deportivo) n’agafen el relleu. En contraposició, el conjunt igualadí ha segellat la renovació dels sis baluards que van configurar la defensa blava el curs esportiu 2021-22, als quals s’afegeixen Daniel Arroyo (lateral dret) i Gerard Cuadras (lateral dret o central), dos prometedors futbolistes forjats al planter de l’entitat anoienca.

Pedro Milla ha completat la línia de migcampistes amb tres jugadors que coneix a fons de la seva reeixida etapa com a entrenador del CF Can Vidalet. El barceloní presenta Dani Ramírez com «un mig centre capaç de dotar d’equilibri i fluïdesa l’atac de l’equip a la vegada que ofereix unes bones prestacions defensives» i Aidan García «com un interior o mitja punta amb arribada». Per últim, Pedro Milla destaca l’habilitat del mitja punta Juan Carlos Rivera «per donar la passada decisiva als davanters, a més de tenir una notable capacitat golejadora». D’altra banda, l’igualadí Anselm Pasquina (FC Vilafranca) «ha d’esdevenir el nostre davanter de referència», explicita el tècnic nascut a Barcelona.

Després de dues sessions d’entrenament «de caràcter estrictament físic, ideades per adequar el cos dels futbolistes a l’esforç i, alhora, per minimitzar el risc de tenir lesions», els jugadors blaus van començar a treballar els conceptes tàctics ahir i abans d’ahir. Pedro Milla assenyala que l’anhel del CF Igualada «serà tenir el control del joc, del tempo del partit, durant les confrontacions, no només fer-se amb la possessió de la pilota. Quan disposem de l’esfèrica hem de generar accions de perill a través del futbol combinatiu, com la temporada passada, però un equip competitiu ha de saber com pressionar de manera efectiva i coordinada o com reaccionar davant d’una pèrdua de pilota inesperada».

Un tercet per guiar els equips base

D’altra banda, el CF Igualada va presentar els nous responsables de l’àrea de futbol formatiu de l’entitat: Arnau Massafret (gerent), Carles Morante (director esportiu) i Arnau Tomàs (coordinador general). Francesc Jorba exposa que «el gerent, Arnau Massafret, serà l’encarregat de coordinar l’administració i la gestió quotidiana del CF Igualada». Carles Morante haurà de «determinar els aprenentatges en valors i futbolístics que es transmeten a tots els jugadors dels equips formatius» blaus, alhora que Arnau Tomàs «assumirà la gestió de l’àrea esportiva» d’un club que gaudeix «d’una economia sanejada» tot i tenir un pressupost global de 500.000 euros, aquest exercici.