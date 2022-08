El ceretà Kilian Jornet va guanyar ahir per quarta vegada la Ultra Trail del Mont Blanc i la va unir a les altres dues curses més importants del món, la Zegama Aizkorri i la Hardrock 1.000, per completar un triplet insuperable en la mateixa temporada 2022. A més, el corredor de 34 anys va ser el primer home que baixa de les 20 hores a la prova francesa (19.49.30) i empata amb François d’Haene com a corredor amb més victòries a Chamonix, després dels triomfs del 2008, 2009 i 2011.

I tot, havent passat la covid aquesta setmana. De fet, Jornet va poder córrer perquè just abans de l’inici de la cursa, divendres, va rebre el permís dels metges en declarar-se asimptomàtic. Tot i així, la prova va ser dura per a ell. Primer, va haver d’atrapar l’estatunidenc Jim Walmsley, que s’havia escapat, i després va caldre deixar enrere el francès Mathieu Blanchard en l’última pujada. El gal també va baixar dels 20 minuts (19.54.50). Tercer va ser el britànic Thomas Evans (20.34.35) i quart, el mencionat Walmsley. El cabrianès del Mountain Runners del Berguedà Lluís Ruiz, catorzè el 2019, va haver d’abandonar en aquesta ocasió. En dones va guanyar l’estatunidenca Katie Shide (23.15.12). Patiment constant Després de la cursa, Jornet va admetre que «recordaré la cursa d’avui durant molt temps perquè no hi ha hagut cap moment en què no hagi patit. Ha estat important l’experiència, amb tanta gent, les hores a la nit amb el Jim i la batalla amb el Mathieu, tot i que també ens hem ajudat. Tenia un cansament que no m’aguantava durant tot el recorregut, per això vull donar les gràcies a tothom».