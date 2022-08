Tret d’accident, lesió o desgràcia, a Toni Bou li falten tres setmanes per proclamar-se campió del món de trial a l’aire lliure per setzena vegada consecutiva, 31a en total. El pilot de Piera va guanyar ahir la seva sisena cursa de la temporada de les vuit que ha disputat (en les altres dues va ser segon) i només ha d’aconseguir una dotzena posició en dos dies a Ponte di Legno (Itàlia) entre els propers 17 i 18 de setembre per tornar a pujar al capdamunt del podi.

El Mundial 2022 està sent una passejada per a Bou, tret de l’arrencada complicada a l’Hospitalet de l’Infant, on va perdre en la primera cursa contra un Jaime Busto que semblava que, aquest cop sí, li podria plantar cara. Res més lluny de la realitat. Ahir, el basc només va poder ser sisè enganxat en la maranya de competidors de Bou que se’l miren des de molta distància. De fet, l’anoienc només va sumar 12 punts de penalització, 6 a cada volta del circuit. Tenint en compte que, després del primer, Busto ja n’havia acumulat 14, les coses quedaven prou clares i encara ho van ser més després de la segona. Al final, Bou va guanyar i el seu gran rival històric, Adam Raga, va ser segon, amb la qual cosa manté possibilitats de proclamar-se campió del món, sempre que li remunti 17 punts a Busto en les dues últimes curses. També s’haurà de protegir de Jeroni Fajardo i de Matteo Grattarola, que encara tenen opcions de ser tercers. Després de la prova d’ahir, Bou va explicar que «hem sortit molt bé. Tenia bones sensacions damunt de la moto i això s’ha vist durant la cursa. Ha estat un trial amb poques errades, però calia assegurar en les zones més complicades». Per al probable campió, «aquests han estat uns punts molt importants. A Itàlia haurem de fer una cursa normal, cuidant el físic i la moto. Buscarem aconseguir un nou títol».