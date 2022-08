Les bones prestacions exhibides durant tota la confrontació per la formació juvenil del Club Gimnàstic (Lliga Nacional) no van ser suficients per tal que els escapulats es proclamessin campions de la 44a edició del Torneig Ciutat de Manresa. Un gol en pròpia porteria va donar el títol al FC Pirinaica (Primera Catalana). Els amfitrions van fer-se amb la iniciativa ofensiva des de l’inici i van generar nou accions de perill durant el primer període, però no van encertar a materialitzar-ne cap. A la represa, va davallar el ritme del joc i una acció desafortunada va determinar el guanyador. El central Sergio Molina va voler cedir per alt la pilota al seu porter, Sergi Taulats, sense adonar-se que aquest havia sortit per fer-se amb l’esfèrica i va marcar en pròpia porteria (min 73).